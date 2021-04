Stabilitet viktigare än demokrati efter presidentens död

President Déby är död, leve president Déby. Att en statschef såras dödligt i strid vid frontlinjen och att hans son inom 24 timmar tar över makten hör inte till vanligheterna, men det skedde i Tchad i veckan.

Den åldrande despoten Idriss Déby, som styrt Tchad i över 30 år, besökte förra helgen trupperna i Kanemregionen där strider utkämpas med rebeller som startat ett uppror vid gränsen till Libyen i norr. Déby, en tidigare militär som själv tog makten genom en väpnad revolt, har gjort liknande inspektioner vid flertalet tillfällen men detta besök skulle bli hans sista.

Han ska ha sårats i en strid i byn Mele utanför staden Nokou och evakuerades till huvudstaden N’Djamena 30 mil söderut där han avled av sina skador. Han blev 68 år gammal och begravdes enligt muslimska traditioner på fredagen.

Dödsfallet inträffade i samma stund som Déby utsetts till vinnare i årets val, som hölls den 11 april men bojkottades av de flesta ledande oppositionspolitiker. Enligt författningen skulle parlamentets talman ta över styret i händelse av presidentens död.

Men i stället steg ett militärt övergångsråd in och utsåg presidentens son Mahamat Idriss Déby till ny statschef under en 18 månader lång övergångsperiod som ska leda till nya val. Armégeneralen Mahamat Déby är 37 år gammal, händelsevis har han samma ålder som sin far när denne tog makten för drygt 30 år sedan.

Något demokratiskt maktskifte är det alltså inte tal om, även om militären bedyrat att man inte har för avsikt att ta över makten permanent. Den uppstådda situationen hade kunnat erbjuda en möjlighet att göra om årets kritiserade val. Detta är också vad rebellerna i organisationen FACT säger sig vilja uppnå. Rörelsen säger i ett uttalande att de tänker fortsätta att marschera mot huvudstaden för att ”befria invånarna från ett odemokratiskt system”. Oppositionen protesterar mot vad de kallar för en ”institutionell statskupp”.

Men i övrigt har reaktionerna varit milda. Den tidigare kolonialmakten Frankrikes president Emmanuel Macron reste till begravningen, liksom EU:s utrikeschef Josep Borrel och en rad regionala ledare. Den franska utrikesministern sade sig vara mycket oroad över situationen och talade på fransk tv om vikten av ”vaksamhet kring stabiliteten” i området.

Anledningen till att ett demokratiskt skifte inte har högsta prioritet är att landet blivit oumbärligt för operationerna mot islamister i centrala delarna av Västafrikas inlandsområde Sahel. I området finns över 5.000 franska trupper och 1.000 av dessa är baserade i N’Djamena som även är bas för franska stridsflyg av typen Mirage. Dessa användes jämte drönare så sent som 2019 för att slå ner en revolt i norr.

Tchad bidrar dessutom med 1.200 trupper till en regional insats mot väpnade islamistgrupper och skulle dessa dras tillbaka kan militära operationer vara omedelbart hotade.

Det är alltså inte troligt att några större protester kommer att höras från Frankrike. Eller från regionala organ som Afrikanska unionen eller västafrikanska samarbetsblocket Ecowas för den delen, trots att organisationerna på papperet har nolltolerans mot militärkupper.

Bakgrund. Täta band till Frankrike Tchad är ett av världens fattigaste länder och har runt 15 miljoner invånare. Landet har genom åren haft täta band till den tidigare kolonialmakten Frankrike som stöttat den mångårige despoten Idriss Déby som styrt sedan 1990 till sin död på måndagen. För Frankrike är Tchad en viktig partner i kriget mot de islamistiska terrorgrupper som opererar i det så kallade Sahel-bältet i Västafrikas inland. Visa mer

