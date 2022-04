Stålverket i Mariupol – som en underjordisk stad

I veckor har stålverket Azovstal varit omringat av ryska styrkor. När Rysslands president Putin hävdade att hans styrkor hade tagit kontroll över Mariupol i torsdags sade han att de inte skulle storma anläggningen, utan blockera den så att ”inte ens en fluga” kunde passera. Men på lördagen hävdade en rådgivare till Ukrainas president Zelenskyj att styrkorna hade försökt storma anläggningen på nytt.

Under stålverket finns ett helt nätverk av tunnlar där ukrainska soldater, varav många tillhör Azovbataljonen som är en militär styrka med högerextrema kopplingar, har förskansat sig och ett tusental civila har sökt skydd undan striderna, enligt Ukrainas president Zelenskyj.

Stålverket är nästan elva kvadratkilometer stort.

Yan Gagin, rådgivare till den proryska separatistgruppen Folkrepubliken Donetsk, säger till den ryska statskontrollerade nyhetsbyrån Ria att anläggningen är byggd för att stå emot både bombningar och blockader. Det har ett inbyggt kommunikationssystem. Han menar att det i praktiken finns en annan stad under Mariupol och att anläggningen är byggd på ett sätt som gynnar försvarsstyrkor – även om motståndarna skulle vara betydligt fler till antal, uppger Washington Post.

Azovstal på en bild tagen den 23 februari, strax före den ryska invasionen. Foto: Sergei Grits/AP

Kateryna Kitrish jobbade som ingenjör på stålverket i 16 år innan hon flydde undan striderna i Ukraina. Hon berättar att tunnlarna byggdes efter andra världskriget och att de sträcker sig hela 24 kilometer under jorden.

– De är mycket solida. Tunnlarna är gjorda för att människor ska kunna gömma sig undan bomber, säger hon till ABC News.

Före invasionen förberedde sig de ukrainska myndigheterna för en rysk offensiv och byggde upp ett lager av mat och vatten i stålverket. Azovstals ägare Metinvest hävdar att 4 000 personer kan inhysas i tunnlarna och att skyddsrummen är utrustade med förnödenheter som räcker i tre veckor.

Den före detta stålverksanställde Artem Papu Gennadievich, som har jobbat på Azovstal i 14 år, säger att anläggningen har förberett sig för en sådan här situation sedan Rysslands annektering av Krim 2014, då ryskstödda separatister försökte ta kontroll över Mariupol. Han menar att skyddsrummen innehåller basala förnödenheter som sängar, stolar och toaletter.

– Det fanns matförråd, utrustning för ventilation, belysning, man hade förberett för tillgång på vatten och installerat värmetåliga dörrar, säger han till ABC News och fortsätter:

– Varje verkstad har stora nätverk av de här tunnlarna, det finns kartor, eftersom det finns en risk för att gå vilse.

Staden Mariupol ligger vid Svarta havet. Foto: AP

Enligt den globala försvars- och underrättelsefirman Janes kommer de ryska styrkorna att vara försiktiga om de går in.

”Platsen är en labyrint. Det finns uppenbarligen även underjordiska tunnlar som löper därunder – det är ett ganska hemskt ställe att försöka inta med våld”, uppger bolaget enligt Sky News.

Utformningen av byggnaden är antagligen orsaken till att den utgör det sista återstående tillhållet för de ukrainska styrkorna, menar Janes.

”En hel flank täcks av havet, så man behöver inte vara särskilt orolig för att försvara den så hårt. Det är en labyrint av industribyggnader och tunnlar. Det här är uppenbarligen vad alla kompetenta försvarare skulle leta efter för sitt sista tillhåll.”

Regionen Donbass i östra Ukraina är känt för sin kolindustri, men i Mariupol har stålindustrin länge haft en central roll. Azovstal byggdes redan under tidiga Sovjeteran och började tillverka stål 1933. När tyska soldater intog staden under andra världskriget stannade produktionen, sedan ett stort antal människor flytt staden. Anläggningen förstördes under nazisternas ockupation av Mariupol 1941–1943, men ett år efter att soldaterna hade lämnat staden satte man i gång att bygga upp anläggningen som sedan blev en lönsam del av den sovjetiska stålindustrin.

Före den ryska invasionen av Ukraina var Azovstal en av de största metallfabrikerna i Europa med tiotusentals anställda som tillverkade över fyra miljoner ton råstål per år. Tillsammans med ytterligare ett bolag som har samma ägare, Metinvest, stod Azovstal för ungefär en tredjedel av landets råstålsproduktion 2019, enligt analysgruppen GMK Center.

Samma år stod stål och andra relaterade industrier för tolv procent av Ukrainas bruttonationalprodukt. De senaste åren har nyinvesteringar gett upphov till en positiv trend i staden och Metinvest har planerat för investeringar värda en miljard dollar hos bolagets stål- och järnanläggningar.

Stålverkets ägare Rinat Akhmetov (vänster) intervjuas av journalister 2012. Foto: Vadim Ghirda/AP

Ukrainas rikaste person, Rinat Akhmetov, som äger Metinvest, har varit parlamentsledamot för det proryska partiet Regionernas parti. Han har anklagats för skumraskaffärer, något som han själv förnekat. Men i samband med den ryska invasionen av Krim vände sig Rinat Akhmetov bort från separatisterna. Han har haft en offentlig fejd med president Zelenskyj men hjälpt till att finansiera regeringen genom förskottsinbetalningar av skattepengar motsvarande cirka 324 miljoner kronor.

En satellitbild visar skador på stålverket. Bilden är tagen den 22 mars. Foto: Maxar Technologies/AP

I mitten av mars sade generaldirektören för Azovstal, Enver Tskitishvili, att de hade stängt anläggningen för första gången sedan naziockupationen men betonade att det bara var tillfälligt.

– Vi kommer att återvända till staden, återställa företaget och återuppliva det. Det kommer att fungera och ge Ukraina ära på samma sätt som det alltid har gjort. För Mariupol är Ukraina. Azovstal är Ukraina.

