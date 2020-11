Ständiga stämningar är Trumps signum

USA-valet 2020

Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin och Nevada är de delstater där domstolar nu väntas ta ställning till snabbskrivna inlagor från Trumpkampanjen. Trump och hans rådgivare hävdar i korthet att rösträkningen måste göras om. Orsaken påstås vara bristande insyn, kränkningar av de konstitutionella rättigheterna och risk för felräkning.

”STOP THE COUNT!” twittrade Donald Trump under torsdagseftermiddagen och vidhöll kraven på att inga fler röster får räknas. Protesterna från demokraterna och Joe Bidens kampanjhögkvarter uteblev inte.

”Alla röster måste räknas”, svarade Joe Biden.

Detta är som bekant inte första gången Donald Trump tar till lagboken i presidentvalet. Sedan tidigare har han krävt att Högsta domstolen diskvalificerar sent inkomna poströster i Pennsylvania – en av de nyckelstater där kampen mot utmanaren Joe Biden är extra tuff.

Trumpkampanjens chef Justin Clark. Foto: Robert M Golightly Jr.

Trumpkampanjens chef Justin Clark har högtidligt deklarerat att stämningarna sker med landets bästa för ögonen. Lagen är, enligt Trump, den yttersta garanten för att de demokratiska spelreglerna följs. Men är det så enkelt?

”Han ser inte på lagen som en samling regler att rätta sig efter eller etiska ideal att respektera, utan som ett vapen att använda mot sina motståndare.”

Den beskrivningen av president Donald Trump ger New York-åklagaren James D Zirin i boken ”Plaintiff in Chief” från 2019. ”Plaintiff” betyder kärande, det vill säga den som stämmer en annan part i domstol, och fram till valvinsten 2016 hade Trump och hans bolag lämnat in cirka 1.900 stämningar till olika amerikanska domstolar. Påstådda kontraktsbrott, skulder, skattefrågor och förtal har utgjort en del av grunderna.

Högsta domstolen i Washington DC. Foto: Patrick Semansky/AP

Donalds Trumps jurister har hävdat att detta bara är naturligt för amerikanska affärsmän, särskilt i fastighetsbranschen. Men enligt en sammanställning i tidningen US Today har Trump medverkat i fler rättsprocesser än landets fem största fastighetsmagnater tillsammans.

Hur har då den offensiva juridiska strategin fallit ut? Jo ganska väl, enligt samma tidning. Av de fall som ledde till ett offentligt domslut vann Trump-sidan 451 gånger medan förlusterna stannade på 38. Men ännu fler ärenden, cirka 500 stycken, togs aldrig upp eftersom Trumps jurister ansågs sakna skäl för sina påståenden.

Möjligen är det också så det slutar när det gäller de nu aktuella juridiska attackerna på valsystemet. Det menar åtminstone flera bedömare som analyserat skrivelserna, däribland partikamrater till Donald Trump.

– Att medge förlust är inte en möjlig väg så kort efter valet så de slänger in en massa stämningar och hoppas att någon av dem ska gå vägen, säger republikanen och tidigare kampanjgeneralen Ben Ginsberg till CNN.

Ben Ginsberg Foto: T.J. Kirkpatrick/TT

”Inga av de skäl som Trump har anfört kvalificerar sig som hållbara juridiska argument”, skriver Joshua A Geltzer vid Georgetown Law´s Institute i Washington Post.

Men kanske har stämningarna ändå redan tjänat ett syfte: att i de egna leden bibehålla bilden av Donald Trump som en rättrådig fajter – även om han till sist skulle visa sig bli valets förlorare.