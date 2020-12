Stängda skolor slår hårt mot fattiga elever USA

För en majoritet av USA:s 74 miljoner skolbarn har höstterminen präglats av kaos och ovisshet. Ena veckan har de allmänna skolorna öppet, nästa vecka stänger de, då smittotalen i pandemin blivit för höga.

För skolbarnens föräldrar har det gjort det svårt att planera tillvaron. Varje nytt besked om stängda skolor möts av högljudda protester och Facebook-upprop, samtidigt som många familjer stöder skolstängningarna som en nödvändig åtgärd för att få stopp på pandemins spridning.

En rad nya undersökningar visar nu att distansundervisningen under året kraftigt förvärrat studieresultaten för amerikanska skolbarn. Granskningarna visar att de fattigaste eleverna drabbats värst av ett skolår då mycket av undervisningen inte sker i klassrummen, utan på distans, hemma i vardagsrum och vid stökiga köksbord. Det har spätt på problemen med segregation i amerikanska skolor.

Svarta skolbarn i USA har i snitt förlorat utbildningstid som motsvarar drygt nio månader under året, medan vita skolbarn förlorat utbildningstid som motsvarar sex månader, visar en granskning av konsultföretaget McKinsey.

I Kalifornien har frånvaron i allmänna skolor ökat med i snitt 60 procent. För svarta elever är ökningen 80 procent, för latinamerikaner 69 procent, men för vita elever bara 13 procent.

I Washington DC har bara 31 procent av svarta elever klarat proven för att läsa och skriva, medan siffran för vita elever är 67 procent. I angränsande Fairfax County, i norra Virginia, har antalet skolelever som fått F, sämsta betyg, ökat med 83 procent i år. Bland elever med engelska som andra språk, till stor del barn från fattigare familjer, har antalet F-betyg ökat med 106 procent.

Foto: Rick Bowmer

Lärare och forskare varnar för att det här kan få långsiktiga konsekvenser för skolbarnen. Enligt en ny studie av University of Oregon säger 79 procent av amerikanska föräldrar att deras barn blivit mer irriterade och trotsiga under året. Nästan hälften av föräldrar till skolbarn säger att barnen varit mer oroade och haft mer ångest sedan de började med hemmaundervisning. De som tvingats vara hemma hela året lider enligt studien av större problem med inlärningssvårigheter, humörproblem och depressioner. Resultaten varierar tydligt beroende på hur mycket tid och pengar deras föräldrar har att lägga på utbildningen hemma.

De mest välbärgade familjerna behöver dock inte oroa sig för dessa problem, då de kan skicka sina barn till privatskolor som i de flesta fall hållit öppet under hela året. Av New Yorks 1,1 miljoner skolbarn går knappt 20 procent på privata skolor och religiösa friskolor. Bland vita elever är det dock en majoritet, 52 procent, som går på privatskolor. Det är framför allt de dyraste, mest prestigefulla privatskolorna, som Dalton, Brearley och Horace Mann, som vuxit snabbast. Trots löften om mångfald på skolorna lockar de främst välbärgade vita familjer, som har råd med årsavgifter som ofta överstiger 50.000 dollar. Ett fåtal låginkomsttagare kvoteras in med finansiellt stöd.

När många av Manhattans mest förmögna familjer flydde ut till sommarhus i strandorterna The Hamptons tidigare i år startade den exklusiva privatskolan Avenues en ny filial för New York-barn i temporär exil. Så länge du har råd med årsavgiften på 58.700 dollar, en halv miljon kronor, kan du skicka barn från två till 18 års ålder till New Yorks tjusigaste privatskola. Då får de inte bara undervisning i små klassrum, med max tio elever, utan även vistas i lokaler med originalverk av världsnamn inom konsten som Sol LeWitt och Chuck Close, eller möjligheten att ta en spontan utbytestermin i Shanghai eller São Paulo, för att bli de ”världsmedborgare” som skolan lovar att producera.

Sedan den andra vågen av pandemin kom till New York i höst har de allmänna skolorna tvingats stänga i perioder. Men privatskolorna håller öppet. I annonskampanjer under hösten skyltar privatskolorna med möjligheten att låta dina barn gå till ett fysiskt klassrum, något som nu blivit en eftertraktad högstatussymbol för de som har råd. På Instagram delar välbärgade föräldrar, som inte längre kan bjuda på ögonblick från inställda strandsemestrar eller tjusiga middagsbjudningar, numera på foton där deras skolbarn får lämna hemmet på morgonen, på väg till privatskolan.

Att kunna erbjuda ett klassrum för skolbarnen har blivit det högsta privilegiet för välbärgade amerikaner under pandemins långa vinter.

Läs mer:

Martin Gelin: Kriget mot Facebook det enda som enar republikaner och demokrater

Martin Gelin: Mycket av Trumps klimatpolitik kan upphävas av Biden