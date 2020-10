Starka reaktioner efter Trumps coviduttalande

”Var inte rädd för covid-19. Låt det inte dominera era liv”, skrev Donald Trump på Twitter på måndagskvällen, samtidigt som han meddelade att han skulle lämna Walter Reed Medical Center, där han vårdats för covid-19 sedan i fredags.

Det var ett budskap som väckte skarpa reaktioner bland politiska motståndare, aktivister, artister och kommentatorer. Inte minst för att Trump så påtagligt tonade ned riskerna med viruset.

– Jag såg hans tweet, de visade det för mig, han sa ”låt inte covid ta kontrollen över ditt liv’’. Säg det till de 205.000 familjer som har mist någon, kontrade Demokraternas presidentkandidat Joe Biden i en intervju med Local 10 News i Miami.

Ex-presidenten Barack Obamas rådgivare David Axelrod utnämnde Trump till ”superspridare av farliga osanningar” på Twitter. Sångerskan Barbra Streisand undrade hur presidenten vågade säga något så dumt. Skådespelaren Chris Evans påpekade att Trump fått vård dygnet runt av landets främsta experter. ”Tror du verkligen att alla har tillgång till det?”, undrade han i en tweet.

På CNN gick talkshowvärden Jake Tapper till rasande attack mot presidenten, och menade att Trump saknade respekt för dem som drabbats av viruset och nu sörjer sina anhöriga.

– Jag vill att ni ska veta att ni inte är ensamma därute, tillade Tapper.

Judith Miller på Fox News valde i stället att reflektera över det ganska mjuka och tidvis soliga tonläget från Trump under sjukhusvistelsen, med snarast ömsinta meddelanden som ”Thank you to all. LOVE!!!”. I en fyra minuter lång video i lördags kväll lovprisade Donald Trump bland annat omtanken bortom partigränserna.

”Kommer Trump att klara att bibehålla denna nya vänliga och mer tuktade version av sig själv? Kommer väljarna att köpa den, om han gör det?”, undrade hon.

Läs mer: Donald Trump tillbaka i Vita huset

Men Trumps återkomst till Vita huset väckte också uppmärksamhet, för att han återvände till vad som kan beskrivas som smitthärden i Vita huset efter bara några få dagars isolering i Maryland. Presidenten själv säger att han mår utmärkt och hans personliga läkare Sean Conley uppger också att han är på bättringsvägen, om än inte helt utom fara.

Problemet är att Vita huset och läkarna har kommit med så många och motstridiga besked om Trumps hälsa under de senaste dagarna att det är svårt att veta vad som gäller.

Donald Trump framställs ofta som en exempellös ledare, utan motstycke i leveransen av lögner och halvsanningar till väljarna. Men som president med hälsobesvär lutar han sig mot en lång tradition.

Abraham Lincoln var på väg att utveckla smittkoppor när han höll sitt berömda tal i Gettysburg under det amerikanska inbördeskriget 1863, och hans medarbetare försökte tona ned allvaret i situationen. Grover Clevelands canceroperation 1893 avslöjades för väljarna flera decennier senare. Woodrow Wilson drabbades av en svår stroke hösten 1919. Den hemlighölls i fyra månader, och hämmade honom under resten av hans presidentperiod. Warren Harding dog av en hjärtinfarkt 1923 efter att ha haft problem – återigen i hemlighet – med hjärtat en tid.

Franklin D Roosevelt ville helst inte att väljarna skulle känna till att han i praktiken var hänvisad till rullstolen. Han avled våren 1945, efter att ha lidit av bräcklig hälsa under en lång period. Rooseveltexperten Susan Dunn tror att presidenten hade svårt att ta till sig hur sjuk han var.

– Kanske är Trump, precis som FDR, i förnekelse över att han lider av en allvarlig sjukdom, säger hon till New York Times.

I samma artikel intervjuas Matthew Algeo, författare till boken ”The President Is a Sick Man”, om dragkampen mellan makthavare och medicinska experter.

En konflikt som blivit tydlig under pandemin.

Algeo konstaterar att Donald Trump är långt ifrån den förste som försökt släta över sina hälsoproblem. Kanske är skillnaden mot föregångarna en annan, säger han: Att Trumpadministrationen har varit fumligare i mörkläggningsförsöken.

Läs mer: Studio DN 6 oktober: ”Trump gjorde insjuknandet till en kampanjfest”