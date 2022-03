Statsvetaren Cas Mudde: Konservativa attacker hotar den akademiska friheten

Cas Mudde är en av vår tids mest flitigt citerade statsvetare. Hans långa erfarenhet av forskning om nationalism och högerextremism har gjort honom till ett eftertraktat namn i kölvattnet av framgångarna för nationalistpartier över hela världen.

Men hans expertis kan även göra honom till en måltavla för konservativa aktivister i den amerikanska södern, som under vintern trissat upp attackerna på undervisning om rasism, feminism och hbtq-frågor.

Sedan tio år tillbaka har Cas Mudde en eftertraktad tjänst på University of Georgia i Athens, ett av USA:s mest prestigefulla universitet. Men nu säger han till DN att det här kan bli hans sista år i Georgia.

– Jag tycker väldigt mycket om den amerikanska södern och trivs bra i Georgia. Men om republikanerna vinner valet här i höst kommer jag inte att kunna jobba kvar. Då kommer jag leta efter ett nytt jobb i en annan delstat, säger Mudde till DN.

Cas Mudde Foto: Frankie Fouganthin (CC BY-SA 4.0)

Han berättar att republikaner i delstatsregeringen börjat granska undervisningen om strukturell rasism på det tjugotal universitet i delstaten som är offentligt finansierade.

Hans kollegor har under vintern fått formulär där de måste anmäla sig om de undervisar antirasistisk litteratur. Cas Mudde ser det som ett första tecken på en potentiell utrensning av lärare som inte uppfyller de krav på ”patriotisk” undervisning som börjat höras från republikanerna i delstatsregeringen.

– Jag är orolig för universiteten i de konservativa delstaterna överlag. Florida och South Carolina har också haft vansinniga attacker på akademisk frihet.

Cas Muddes farhågor verkade bekräftas strax efter vår intervju.

I Kingsport, Tennessee, fick gymnasieläraren Matthew Hawn sparken efter att föräldrar på skolan protesterat mot att han sagt till elever att ”white privilege”, strukturella fördelar för vita, är ett faktum i USA. Hawn hade nämnt statistik som att svarta män oftare skjuts till döds av poliser i USA än vita män. Svarta amerikaner lever i snitt sex år kortare liv än vita amerikaner.

Hawn överklagade skolstyrelsens beslut, men i slutet av januari avslogs överklagan. Han livnär sig nu på donationer från fundraisingsajten Go fund me.

Författaren Toni Morrisson i Wales 2014. Foto: TT

Över hela USA sker allt hårdare påtryckningar för att stoppa litteratur och undervisning som inte främjar det som republikanerna kallar patriotisk undervisning. Republikanska lokalpolitiker och kristna högeraktivister har under vintern försökt hindra skolor och bibliotek från att tillhandahålla allt från klassiska romaner av Nobelprisbelönade författaren Toni Morrison och Margaret Atwood till biografier över sångerskan Aretha Franklin.

Det är en bred offensiv mot lärare och litteratur som undervisar om rasism, hbtq-frågor, feminism och USA:s ofta brutala historia. Under det senaste året har republikaner i 24 delstater försökt få igenom mer än 80 nya lagar som ska begränsa undervisningen av dessa frågor, enligt PEN America, en organisation som försvarar pressfrihet och yttrandefrihet.

I flera delstater försöker republikanerna även få igenom lagar som ställer strikta krav på allmänna skolor och universitet att ge elever en ”patriotisk utbildning” och förbjuder mycket av undervisningen som handlar om exempelvis rasism, slaveri och segregation i USA:s historia.

Foto: Peter Cihelka/AP

– Det går inte att göra en meningsfull analys av det amerikanska samhället utan att ta itu med rasismens roll. Även om du inte specifikt studerar rasismen så finns den med som en faktor i de flesta historiska frågor här. Så för mig finns det ingen logik i att stanna kvar på en plats där det inte går att göra sitt jobb, säger Cas Mudde.

Enligt en granskning av Reuters har mer än 200 amerikanska skoldistrikt utsatts för våldshot från högerextremister.

I Iowa och New Hampshire har republikanerna försökt genomföra ”lojalitetslöften” för lärare i allmänna skolor och college. Lagförslaget skulle innebära att alla lärare ger ett löfte om att inte undervisa något som är ”negativt” ur USA:s historia, utan i stället förse elever med en ”patriotisk utbildning”.

I Oklahoma har republikanerna lagt fram ett lagförslag som förbjuder alla grundskolelärare från undervisning som ”står i opposition till elevernas religiösa tro”. De som bryter mot lagen ska bestraffas med minst 10 000 dollar per överträdelse.

I Florida har guvernören Ron DeSantis försökt genomföra en rad nya lagar som enligt kritiker begränsar den akademiska friheten. Foto: Ivy CeballoTT

I Florida har guvernören Ron DeSantis försökt genomföra en rad nya lagar som enligt kritiker begränsar den akademiska friheten. Flera lärare i Florida talar om ”en ny McCarthyism”, en fras hämtad från den ökände senatorn Joseph McCarthy som på 1950-talet svartlistade amerikaner som misstänktes ha kommunistsympatier.

Hoten mot akademisk frihet på skolor och universitet ackompanjeras även av en mängd försök att förbjuda böcker som republikanska lokalpolitiker utmålar som antiamerikanska.

Enligt The American Library Association har det skett en kraftig ökning av försöken att stoppa populära titlar om rasism, feminism eller hbtq-personer under det senaste halvåret.

I Texas har republikanen Matt Krause försökt stoppa 850 böcker om rasism och feminism. I Virginia har konservativa aktivister försökt stoppa hundratals titlar de betraktar som vänsterpropaganda, bland annat ”Call me by your name”. André Acimans populära skildring av en homosexuell kärleksrelation.

I Texas har republikanen Matt Krause försökt stoppa 850 böcker, bland annat Margaret Atwoods ”The handmaid’s tale”. Foto: Bob Daemmrich/TT

”Jag tycker vi borde bränna de där böckerna på bål”, sade en aktivist under ett möte på skolan, enligt Washington Post.

I Tennessee ägde just ett sådant bokbål rum nyligen, då konservativa aktivister eldade upp hundratals böcker, bland annat Charles Darwins ”On the origin of species” och Ray Bradburys ”Fahrenheit 451”, som handlar om en totalitär framtid där all litteratur bränns på bål.

– Det är ett oroväckande fenomen att se bokförbuden återvända här i USA. Att se försök att väcka åtal mot skolbibliotekarier, säger Suzanne Nossel, direktör för PEN America, till New York Times .

Försöken att stoppa populära boktitlar har i många fall slagit tillbaka emot republikanerna.

I Texas har republikanerna protesterat mot försäljningen av en ny historiebok, ”Forget the Alamo”, skriven av tre liberala historiker som utmanar en rad rasistiska myter om det historiska slaget vid Alamo i San Antonio 1836. Efter att republikanerna i delstaten försökte stoppa boken rusade den dock upp på bästsäljarlistorna nationellt.

Alex Sharp, mediespecialist på Tennessee Wesleyan University i McMinn County Tennessee, talar under en pressträff den 10 febuari 2022. Universitetet har förbjudit Art Spiegelmans ”Maus”, som anses vara en av de klassiska amerikanska skildringarna av Förintelsen. Foto: Robin Rudd/AP

I York County, Pennsylvania, försökte en konservativ skolstyrelse förbjuda populära biografier över Malala Yousafzai och Eleanor Roosevelt. Skoleleverna ordnade stora protester och lyckades stoppa beslutet. Nu har samma elever ordnat en antirasistisk organisation och en bokklubb som läser just böckerna som styrelsen försökte förbjuda.

I McMinn County i Tennessee har ett skoldistrikt förbjudit Art Spiegelmans ”Maus”, som anses vara en av de klassiska amerikanska skildringarna av Förintelsen. Boken förbjöds enligt skolstyrelsen för att den bland annat innehåller nakenhet. Även ”Maus” har dock sålt bättre sedan censurförsöken. I februari blev det den mest sålda boken på Amazon i USA i alla kategorier.

Men republikanerna har gjort det klart att det här inte handlar om enskilda initiativ.

Christopher Rufo, en ung konservativ aktivist som lanserat den här strategin, sade i en tidigare intervju med DN att målet är att förändra amerikanska skolor och universitet i grunden.

– Vi måste belägra de här institutionerna. Vi måste bannlysa varenda lärare som undervisar om strukturell rasism, sade Rufo till DN.

University of Georgia ska tillsätta en ny ordförande, Sonny Perdue, som är en högerradikal republikan och hängiven Donald Trump-anhängare. Foto: John Bazemore/AP

I veckan kom besked att University of Georgia ska tillsätta en ny ordförande, Sonny Perdue, som är en högerradikal republikan och hängiven Donald Trump-anhängare. Matthew Boedy, som leder en organisation för lärare i delstaten, säger till New York Times att tillsättningen kan bli en dödsstöt för akademisk frihet i Georgia.

Cas Mudde kommenterade beskedet på Twitter: ”Sympati och solidaritet med mina kollegor i Georgia”.