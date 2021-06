Stenkastning och oro – ikonisk byggnad utryms

Byggnaden på 94 Rigaer Strasse är sedan 30 år tillbaka en av stadens mest ikoniska ockuperade byggnader: Dess blåa fasad är täckt av graffitimålningar och porten är lättigenkännlig med sina tusentals dekaler och affischer.

Flera försök har tidigare gjorts av myndigheter och polis för att förmå ockupanterna att lämna byggnaden, varje försök har resulterat i upplopp och oroligheter. I onsdags inleddes ännu ett försök – utrymningen, som ännu pågick under torsdagen, sker som en del av en brandskyddskontroll av byggnaden.

Under polisingripandet uppges ett hundratal personer i huset samt nere på gatan kastat stenar och rökgranater samt siktat fyrverkerier mot poliserna. Demonstranter ska även ha tänt eld på gatubarrikader som de rest på gatan nedanför byggnaden.

Polis svarade med vattenkanoner och klätterexperter som försökte ta sig in i byggnaden takvägen. Under torsdagseftermiddagen tog även polisen till motor- och metallsågar samt specialbyggda ramper för att ta sig in i den barrikaderade byggnaden.

– Vi tar oss igenom byggnaden bit för bit, det gör vi för att verkställa distriktets instruktioner och genomföra brandskyddskontrollen, säger en polistalesperson om insatsen.

I nuläget finns inga uppgifter om frihetsberövanden. Polisinsatsen beräknas pågå en bra bit in på kvällen.