Stjärnjournalist sparkas – onanerade under möte

Det var i slutet av oktober som New Yorker och radiokanalen WNYC skulle ha ett videomöte på Zoom för att öva inför presidentvalsnatten. I en slags rollspelsövning hade några av tidningens största namn hade fått i uppdrag att spela Donald Trump, Joe Biden och andra amerikanska politiker.

När övningen pausades för att ”partierna” i rollspelet skulle överlägga sina strategier inledde Jeffrey Toobin en sexchatt, utan att stänga av vare sig mikrofonen eller kameran – den senare var riktad mot journalistens skrev. Flera kollegor kunde därför bevittna hur han tillfredställde sig själv.

Toobin, som skrivit för tidningen sedan 1993 stängdes först av från sin tjänst. Nu meddelar han på Twitter att han sparkas.

”Jag kommer alltid att älska tidskriften, jag kommer sakna mina kollegor och ser fram emot att läsa deras arbete”, skriver han i inlägget.

https://twitter.com/JeffreyToobin/status/1326644658991140866

Journalisten har sedan tidigare pausat sin medverkan som rättsanalytiker i tv-kanalen CNN efter händelsen.

– Jag begick ett pinsamt dumt misstag att tro att kameran var avstängd. Jag ber om ursäkt till min fru, familj, vänner och medarbetare. Jag trodde inte att jag syntes på Zoom. Jag trodde ingen på Zoommötet kunde se mig. Jag trodde jag hade stängt av, har Toobin tidigare sagt till till Vice.

New Yorkers förlag, Condé Nast, bekräftar att Toobin sparkats efter att en internutredning genomförts, skriver The New York Times.