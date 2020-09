Stor oro för andra vågen när smittan tar ny fart i Europa

Efter några månader av minskad smittspridning tar coronasmittan ny fart i Europa. Bland de drabbade länderna finns både de som hade många fall redan i våras, och de som hittills varit relativt förskonade.

Tidigare i veckan kallade WHO ökningen av nya fall i Europa för ”alarmerande”. WHO:s Europachef Hans Kluge har även varnat för att dödstalen, som hittills inte ökat på samma sätt som smittotalen, kommer att stiga i oktober och november.

Antalet nya fall av konstaterat smittade per dag i Europa ligger på mellan 40.000 och 50.000, vilket är på ungefär samma nivå som när situationen eskalerade i våras. Många länder har de senaste veckorna rapporterat de största ökningarna av smittade hittills. Siffrorna är dock inte helt jämförbara, eftersom siffrorna även påverkas av hur många som testas. De senaste månaderna har länder, likt i Sverige, skalat upp sina testningsprogram.

En andra våg av coronasmitta är det största hotet mot den europeiska ekonomin, enligt en opinionsundersökning som Reuters genomfört bland ekonomer. Ekonomin i regionen kommer inte att vara återställd till samma skick som den var i innan epidemin slog till förrän tidigast i slutet av år 2022, bedömer ekonomerna.

På många håll har myndigheter varit motvilliga att stänga samhällen på samma sätt som tidigare, men nya restriktioner har satts in i bland andra Spanien, England, Ungern och Grekland i försök att stoppa en andra våg.

Så här är läget just nu i några av de värst drabbade länderna i Europa:

Spanien

De senaste två veckorna har Spanien rapporterat över 122.000 nya fall av covid-19, varav över en tredjedel i Madridregionen, enligt The Guardian. Antal smittade per 100.000 invånare är nu 259,76 i hela landet och 659,41 i huvudstaden. I Sverige upptäcktes 28 fall per 100.000 invånare under förra och förrförra veckan.

På måndagen träder nya lokala nedstängningar i kraft i 37 områden i Madridregionen, där ökningen av nya fall ligger på över 1.000 per 100.000 invånare. De boende får endast lämna området om de har en särskild anledning, som hälsoskäl eller för att åka till jobb eller skola. Alla parker kommer att stängas och inte fler en sex personer får samlas på de platser som omfattas av de nya restriktionerna.

När Madrids vice hälsominister tidigare i veckan skulle ge besked om de nya åtgärderna uppstod ett missförstånd. Ministern sade då att lokala nedstängningar skulle införas, vilket väckte många frågor och oro bland medborgare som undrade om de snart skulle tvingas in i isolering, enligt El Pais. Myndigheten gick senare ut och klargjorde att planen snarare var att ”minska rörligheten och de fysiska kontakterna” i de mest drabbade områdena. Ordet nedstängning har blivit laddat och gör människor nervösa, menade myndigheten.

Storbritannien

– Vi ser nu en andra våg rulla in. Jag är rädd att det är helt oundvikligt att vi får det i det här landet, sade Boris Johnson på en presskonferens på fredagen, enligt The Guardian.

Den brittiska regeringen meddelade då att nya restriktioner ska införas i nordvästra England. Från och med tisdag uppmanas de boende att endast resa med kollektivtrafik för nödvändiga ändamål, och nattlivet kommer att begränsas med kontrollerade öppettider.

Beskedet kom samma dag som den brittiska myndigheten för nationell statistik släppte resultatet av en undersökning, som pekar på att 60.000 personer i England varit sjuka i covid-19 mellan den 4 och 10 september. Omkring 6.000 personer beräknas ha smittats varje dag, enligt undersökningen.

Landets hälsomyndighet rapporterade 4.322 nya fall på fredagen, och 4.422 på lördagen. Under de senaste veckorna har ven inläggningar på sjukhus ökat kraftigt i landet.

Tidigare har premiärminister Boris Johnson uteslutit en ny landsomspännande lockdown likt den i våras, då britter inte fick gå ut mer än under en mycket begränsad del av dagen, skolor stängdes och resor förbjöds. Nu säger den brittiska regeringen dock att det inte är uteslutet att införa liknande åtgärder om den inte lyckas få bukt med spridningen.

På lördagen hölls en demonstration i London, mot införandet av nya restriktioner. Över tusen personer samlades på Trafalgar Square i centrala delen av huvudstaden.

Även i Irland stiger smittotalen och nya restriktioner har nu införts. Bland annat förbjuds restauranger från att servera mat inomhus i huvudstaden Dublin och regeringen avråder från alla icke nödvändiga resor, skriver Reuters.

Irland var långsammare än Storbritannien med att lätta på sina hårda restriktioner för några månader sedan. Under de senaste veckorna har antalet nya fall per dag nästan fördubblats och även sjukhusinläggningarna har ökat markant.

På lördagen hölls en demonstration i London. Foto: Daniel Leal-Olivias/AFP

Frankrike

Den negativa trenden fortsätter i Frankrike. Antalet som kommer till akuten med misstänkt covid-19, sjukhusinläggningar och intensivvårdsfall har alla ökat med omkring 50 procent den senaste veckan, enligt landets hälsomyndighet, skriver Le Monde.

På flera platser i landet har lokala restriktioner införts, för att försöka stoppa smittspridning. I Nice har folksamlingar på över 10 personer förbjudits och öppettider för barer och restauranger har begränsats i hela regionen. Även i Marseille och Bordeaux börjar nya restriktioner gälla på måndag, vilka bland annat begränsar strandlivet, besök på äldreboenden och offentliga evenemang, skriver Reuters.

I torsdags registrerades den högsta dagliga ökningen av nya fall hittills i Frankrike, då 10.593 bekräftade fall av covid-19 rapporterades.

I regionen Ile-de-France, där huvudstaden Paris ligger, upptas 20 procent av alla intensivvårdsbäddar av covidpatienter på lördagen.

Tjeckien

Stora delar av Östeuropa klarade sig undan stora utbrott av virusspridning innan sommaren. Men nu börjar många av länderna se en ökning av fall och störst är den i Tjeckien.

Under veckan har antalet nya fall per dag ökat allt mer, när ökningen avstannade något på lördagen hade 2.111 covidfall bekräftats på 24 timmar, skriver Reuters. Landets ökning av nya fall, satt i relation till dess befolkningsmängd, har varit den tredje kraftigaste i Europa under veckan. Endast Spanien och Frankrike har sett större ökningar, enligt Europas centrum för sjukdomskontroll och prevention.

Den tjeckiska regeringen vill undvika en total nedstängning av samhället, men har nu infört nya restriktioner för att försöka stoppa den kraftiga smittspridningen. Från och med fredagen är inga inomhusevenemang med stående deltagare tillåtna, öppettider har begränsats för barer och munskydd är obligatoriska i skolor.

Under veckan har antalet nya bekräftade fall av smittade per dag ökat allt mer i Tjeckien. Foto: Petr David Josek/AP

Danmark

På lördagen hade Danmark sin högsta dagliga ökning av nya fall hittills under pandemin. 589 bekräftade fall rapporterades, sjukhuspatienter med covid-19 hade ökat till 62, fyra fler än på fredagen. Fyra personer får just nu intensivvård, skriver Danmarks radio och hänvisar till Statens Serum Institut.

Kurvorna har pekat uppåt i landet i flera veckor. Danmarks R-tal – ett mått på hur många personer som varje sjuk person smittar – beräknas ligga på 1,5 vilket innebär att smittspridningen ökar.

På fredagen införde landet nya restriktioner för att få bukt på smittan: barer, restauranger och kaféer måste stänga senast klockan 22 och alla gäster måste bära visir eller munskydd när de inte sitter på en plats. Gränsen för hur många som får samlas i allmänna utrymmen har också skärpts, och är nu max 50 personer. Den som bryter mot reglerna kan straffas med böter.

Alla som kan arbeta hemifrån rekommenderas att göra så och kollektivtrafik ska undvikas under rusningstid, enligt nya rekommendationer. Befolkningen i Danmark uppmanas också att begränsa sina sociala kontakter.

Grekland

Grekland har tidigare varit relativt förskonade från den pågående pandemin, men de senaste veckorna har siffrorna ökat på ett sätt som landets premiärminister Kyriakos Mitsotakis kallat ”alarmerande”.

På lördagen hade 204 nya fall av smittan och fyra dödsfall rapporterats, enligt Greek reporter.

– Efter det relevanta förslaget från hälsomyndigheten i dag är jag fullt redo att vidta ytterligare åtgärder för offentliga sammankomster, för ett stopp för kulturevenemang och för att uppmuntra personer att arbeta hemifrån, sade Kyriakos Mitsotakis till grekisk tv på fredagen.

Åtgärderna har ännu inte införts, men förväntas kunna träda i kraft på måndagen.