Storbrand på bondgård – 18 000 kor döda i Texas

Det var på måndagen som en stor brand bröt ut på en bondgård strax utanför staden Dimmitt, västra Texas, i USA. När räddningspersonal kom fram till platsen hade branden redan börjat spridas och rörde sig genom kornas spiltor, rapporterar USA Today.

När elden väl var under kontroll kunde räddningspersonal konstatera att runt 18 000 kor dött. Så många boskapsdjur har inte dött i en enskild olycka sedan djurrättsgruppen Animal Welfare Institute började föra protokoll över bränder på bondgårdar 2013, skriver USA Today. Den näst dödligaste branden under de senaste tio åren inträffade 2020 i New York då 400 kor dog.

– Det är häpnadsväckande. Jag tror inte att någonting liknande någonsin har hänt i de här trakterna. Det är en riktig tragedi, säger Dimmitts borgmästare Roger Malone till tidningen.

Vad som utlöst branden är inte helt klarlagt, men myndigheterna tror att ett tekniskt fel i en av bondgårdens maskiner kan ha lett till en explosion som gjorde att en byggnad fattade eld.

På bondgården arbetade mellan 50 och 60 personer, uppger borgmästare Roger Malone. Han säger att en anställd fördes till sjukhus med allvarliga skador, men att läget på tisdagen var stabilt.

Förutom att myndigheterna utreder brandens orsak måste man också ta itu med nästa problem – vad de ska göra med kornas kvarlevor.

– Hur gör man sig av med 18 000 kadaver? Det är ett problem man sällan ställs inför, säger Roger Malone till USA Today.