Storbrand på oljetanker utanför Sri Lanka

Den Panamaflaggade oljetankern The New Diamond skickade tidigt under torsdagen ut ett nödanrop efter en explosion ombord. Skeppet, som transporterar närmare 300 000 ton olja, ligger 60 kilometer utanför Sri Lankas kust.

– Ett indiskt kustbevakningsfartyg och ett av våra fartyg jobbar nu med att försöka släcka branden som har spridit sig till däcket på skeppets serviceområde, säger kapten Indika de Silva, talesperson för Sri Lankas flotta.

En besättningsmedlem har förts till sjukhus med allvarliga brännskador och en saknas efter explosionen i maskinrummet. De resterande besättningsmedlemmarna, som är från Grekland och Filippinerna, har kunnat räddas.

Sri Lanka har också bett indiska och ryska örlogsfartyg i området att hjälpa till med släckningsarbetet. Två ryska stridsfartyg ska vara på väg, medan Indien skickat tre fartyg från flottan och två från kustbevakningen. Även flygplan används för spaning.

Enligt de Silva finns ingen omedelbar risk för att skeppet börjar läcka olja. Släckningsarbetet koncentreras nu på att försöka undvika att branden sprider sig till skeppets lastutrymme.

The New Diamond tillhör klassen VLCC (Very Large Crude Carrier) som är de näst största tankerfartygen. Skeppet är utrustat med dubbla skrov vilket minskar risken för oljeläckor.