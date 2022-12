Storbritannien godkänner ny kolgruva: ”Hyckleri”

Framtiden för en ny kolgruva i Cumbria har hängt i luften under två års tid.

Gruvprojektet godkändes i oktober 2020 av grevskapet Cumbrias lokalpolitiker, som gav gruvan tillstånd att operera fram till år 2049.

Regeringen har i sin tur svängt fram och tillbaka, bland annat på grund av att Storbritannien var värd för klimatmötet COP26 förra året. Men nu har planerings- och kommunminister Michael Gove gett projektet grönt ljus, rapporterar BBC.

I ett dokument säger sig Michael Gove vara ”nöjd med att det för närvarande finns en brittisk och europeisk marknad för kolet”.

Planerings- och kommunminister Michael Gove utanför 10 Downing Street den 6 december. Foto: WIktor Szymanowicz/TT

Om projektet verkställs blir det den första nya kolgruvan i Storbritannien på 30 år.

Kolet ska grävas upp från havsbottnen under Irländska sjön utanför kuststaden Whitehaven i nordvästra England. Det är tänkt att användas till stålproduktion.

Oppositionspartier och miljöorganisationer har dömt ut beslutet som skadligt för klimatet och för Storbritanniens övergång till en grönare ekonomi.

Anhängare av kolgruvan menar att den minskar behovet av importerat kol och skapar nya jobb – lokalpolitikerna hoppas på 500 nya arbetstillfällen.

Men enligt regeringens egen klimatkommitté UKCCC kommer 85 procent av kolet från gruvan att gå på export. Klimatkommitténs chef Lord Deben beskriver projektet som ”fullständigt oförsvarbart”.

Forskare menar att jobben riskerar att bli kortlivade, bland annat eftersom gruvan kan bli en så kallad ”strandad tillgång” – en oanvändbar investering – när världen rör sig bort från att producera stål med hjälp av kol.

– Det här beslutet underminerar Storbritanniens nettonollmål. Det kan skapa ett litet antal jobb, men det kommer i bästa fall att bli en kortlivad gruva och därmed kortlivade jobb, säger Jon Gluyas, professor i geoenergi och CCS vid Durham University, i en kommentar till den ideella organisationen Science Media Centre.

En traktor som transporterar kol vid ett kolkraftverk i Frankrike. Foto: Jean-Francois Badias/TT

Kol är det smutsigaste av alla fossila bränslen och ger dubbelt så stora koldioxidutsläpp som fossilgas.

På klimatmötet COP27 tidigare i höst menade ett flertal utvecklingsländer att Europa ägnar sig åt dubbelmoral kring fossila bränslen. Å ena sidan uppmuntrar EU fattiga länder att utvecklas ekonomiskt med hjälp av förnybar energi, å andra sidan investerar flera europeiska länder själva i fossil energi för att klara energikrisen efter kriget i Ukraina.

– Utvecklingsländer som Indien kommer att se detta beslut som extremt hycklande, och det här går rakt emot Storbritanniens ansatser att trycka bort kol från energisystemet, säger Sugandha Srivastav, forskare vid Smith School of Enterprise and the Environment vid University of Oxford, till Science Media Centre.

Pilotanläggning för SSAB:s Hybrit-projekt, som planerar att framställa fossilfritt stål med hjälp av vätgas istället för kol. Foto: Henrik Montgomery/TT

Att kritisera Storbritannien för hyckleri kommer nu att vara helt legitimt, menar även Paul Ekins, professor i resurs- och miljöpolitik vid UCL Institute for Sustainable Resources:

– Att godkänna gruvan förstör Storbritanniens rykte som en global klimatledare och det öppnar upp för mycket rättfärdiga anklagelser om hyckleri – att säga till andra länder att slopa kol medan vi inte gör det själva, säger Paul Ekins till Science Media Centre.

Han beskriver gruvprojektet som ”obegripligt” – både utifrån ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv:

– Dels kommer den att addera till de globala koldioxidutsläppen, eftersom de nya koltillgångarna inte kommer att ersätta annat kol. Dels kommer kolgruvan att bli en strandad tillgång på 2030-talet då den globala stålindustrin rör sig bort från kol.

Läs mer:

Brittiska regeringen anklagas för klimathyckleri: ”Total katastrof”

Omstridd ny kolgruva i Storbritannien kan stoppas

Brittiska regeringen svänger om omstridd ny kolgruva