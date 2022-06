Storbritannien: Rekordstor strejk lamslår tågtrafiken

Tågen står still i hela landet på tisdagsmorgonen samtidigt som besvikna pendlare samlas utanför de låsta grindarna vid tunnelbanestationer i hela London, rapporterar lokala medier som The Guardian. Liknande scener utspelar sig i städer över hela landet. Över 50 000 tågförare och tunneltågförare har gått ut i en 24 timmar lång strejk under tisdagen i den största lönestriden på årtionden för järnvägspersonal.

Det är den första av tre dygnslånga strejker i veckan, rapporterar The Telegraph.

Bara 4 500 tåg är i trafik under dagen jämfört med 20 000 tåg som brukar gå ett vanligt dygn i landet – en nedgång med 80 procent. Alla resor norr om Glasgow och Edinburgh är inställda och nästan alla tunnelbanetåg i London stod kvar i sina garage på tisdagsmorgonen.

Pubar, restauranger och besöksnäringen kommer gå miste om en halv miljard brittiska pund i intäkter till följd av strejken, menar Kate Nicholls som är vd för Storbritanniens arbetsgivarorganisation för hotell och restauranger i BBC Radio, rapporterar The Guardian. Anledningen är att både personal och besökare hindras från att kan komma fram.

– Efter pandemin är företagen väldigt sköra och klarar inte den här typen av ekonomisk chock, säger hon till BBC.

Storbritanniens premiärminister, konservativa Boris Johnson, har uppmanat till kompromisser för att lösa låsningen mellan arbetsgivarna och brittiska tågfacket RMT. Men någon lösning verkar inte vara inom räckhåll i dag. Tågförarna vill ha sju procent i lönelyft för att kompensera för inflationen i landet som nått rekordnivå. Arbetsgivarna har i sin tur sagt att man kan gå med på två procent i lönelyft, med löften om ytterligare en procent vid budgetårets slut om man får budgeten att gå ihop.

Järnvägsnäringen har drabbats hårt under pandemin och för att budgeten ska gå ihop kommer det behövas rejäla nedskärningar i antalet anställda. Det är försämringar som facket inte går med på. Regeringen anser i sin tur att höga lönelyft bara driver inflationen uppåt.

– Fackens krav är för höga. Facken skadar samma personer som de försöker hjälpa, säger Boris Johnson enligt tidningen The Telegraph på tisdagsmorgonen.

Premiärministern har i sin tur fått kritik av den fackliga sidan för att lägga sig i, och hindra fria löneförhandlingar.

Men andra politiker har också lagt sig i förhandlingarna. Under tisdagen ska flera parlamentariker från socialdemokratiska Labourpartiet uttalat stöd för de strejkande. Parlamentsledamoten Tahir Ali från Birmingham lovade att ansluta sig till strejkvakten senare under dagen, och skrev ”solidaritet med alla de som kämpar för att skydda jobb och säkerhet, och för bättre löner och villkor”, på sociala medier.

Tunnelbaneförarna har samtidigt gått ut i strejk med egna krav som bland annat rör tjänstepensioner.