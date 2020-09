Storkonflikt kring lokala restriktioner i Frankrike

I onsdags presenterade Frankrikes hälsominister Olivier Verán ett nytt system med lokala restriktioner som han hoppas ska få stopp på det som beskrivs den andra vågen av smittspridning. Avsikten är att göra det utan att krascha hela landets ekonomi.

Flera storstäder som Paris, Lyon och Bordeaux placeras i kategorin ”allvarligt nödtillstånd”. Gym och idrottshallar stängs helt, och barer och restauranger tvingas slå igen portarna senast klockan 22.

Ännu hårdare restriktioner införs i Frankrikes näst största stad Marseille, där ”maximalt nödtillstånd” utropas. Barer och restauranger bommas igen, och nästan alla affärsinrättningar. Bara de som har ”strikta smittskyddsprotokoll” tillåts hålla öppet. Dit räknas bland annat biografer och museer som har särskilda rutiner.

För att ”maximalt nödläge” ska utropas krävs att tre kriterier uppfylls:

● att regionen har mer än 250 smittade per 100.000 invånare.

● att äldre drabbas i hög utsträckning (mer än 100 smittade äldre per 100.000 invånare).

● att mer än 30 procent av intensivvårdsplatserna i regionen upptas av covid 19-patienter.

Enligt regeringen är det för närvarande Marseille-regionen och det franska departementet Guadeloupe i Västindien som ligger så illa till.

– Vårt mål är att de nya restriktionerna inte ska vara i mer än två veckor. Det är så lång tid det krävs för att konstatera att smittspridningen bromsat in. Under tiden kommer de företag som drabbas att få tillgång till samma typ av statligt stöd som under nedstängningen i våras, sa Olivier Verán.

Men Marseilles gröna borgmästare Michèle Rubirola är upprörd över de nya restriktionerna, som hon fruktar ska förstöra storstadens redan svårt sargade ekonomi.

Marseilles borgmästare Michèle Rubirola Foto: Alain Robert/SIPA/Shutterstock

– Jag är väldigt arg, för jag förstår inte varför man tar de här besluten. I Marseille har antalet fall per 100.000 invånare börjat minska nu. De som fattat beslut om det här har ingen kontakt med verkligheten! säger hon till tidningen La Provence.

– Jag har fått sms från folk som säger sig vara beredda att ”göra motstånd”. Själv ser jag på det här som läkare. Jag vet att om man ska få en patient att acceptera en behandling, så måste denna förstå varför den sätts in. Hur ska de som bor i Marseille förstå de här åtgärderna, som går tvärt emot utvecklingen? säger Rubirola, som liksom hälsominister Verán är läkare till yrket.

Regeringen menar att restriktionerna krävs för att säkerställa nedgången och vill att de träder i kraft redan på lördag.

Men tillsammans med Paris socialistiska borgmästare Anne Hidalgo kräver Rubirola tio dagar till förberedelser. Svaret från regeringen: det finns inte tid till det, smittan sprids för snabbt.

Paris borgmästare Anne Hidalgo Foto: Stephane de Sakutin/AFP

Delvis handlar bråket om hur allvarligt man ser på smittspridningen. Antalet covid 19-patienter på franska sjukhus ökar visserligen sedan en månad tillbaka, men är långt ifrån de nivåer som uppmättes i april, då fler än 7.000 covid 19-patienter intensivvårdades.

Samtidigt kommer larm om att platserna är på väg att ta slut på intensivvårdsavdelningar lokalt – bland annat på en del sjukhus i Marseille och Bordeaux.

Så sent som i augusti utbröt en mindre strid om munskyddstvång utomhus i Paris, Marseille och andra storstäder. Den gången gick Paris borgmästare Anne Hidalgo segrande ur striden: hon fick till ett undantag för cyklister och joggare.