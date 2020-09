Stormar namnges med grekiska alfabetet – för första gången sedan 2005

Den atlantiska stormsäsongen pågår mellan den första juni och den sista november. Meteorologiska världsorganisationen, WMO, namnger stormar i bokstavsordning och efter var i världen ovädret drar fram, eftersom namnet ska vara bekant i området där vindarna härjar.

Årets lista består av 21 namn och efter en ovanligt hektisk period har samtliga redan använts, med två månader kvar av säsongen. Den tropiska stormen Wilfred namngavs på fredagen. Den ligger sydväst om Kap Verde utanför Afrikas kust, och blev den 21:a stormen att formas i år.

På fredagen namngavs också Alpha, en subtropisk storm som väntas slå in mot Portugals kust på lördagen, och blev den första sedan 2005 att namnges utifrån det grekiska alfabetet.

Under en normal stormsäsong formas fem till sex stormar och med över två månader kvar är det troligt att man hinner gå djupt in på det grekiska alfabetet, som består av 24 bokstäver, innan säsongen är slut, rapporterar The Weather Channel.

Under säsongen 2005 användes sex bokstäver från det grekiska alfabetet.