Stormy Daniels kan bli kvinnan som klär av Trump

Stephanie Clifford, som hon egentligen, hade fått en inbjudan till Donald Trumps hotellrum, efter en kändisturnering i golf i Lake Tahoe. På den tiden var han arvingen till ett fastighetsimperium som blivit dokusåpastjärna i ”The apprentice”. Hon var på plats för att göra pr för porrbranschen.

I självbiografin ”Med öppna kort – kvinnan som utmanade Donald Trump” beskriver hon hur hon kom dit i en guldglittrande klänning och hur han mötte henne i svart sidenpyjamas.

Då blev hon förbannad. Hon förväntade sig middag, inte sex. Trump bytte om till kostym. När han började skrävla om sina affärer blev hon arg igen och daskade till honom med en tidning.

Så började maktspelet mellan den unga porrstjärnan Stormy Daniels och den blivande presidenten Donald Trump. Kampen pågår fortfarande, nästan 17 år senare. Nu leder den till ett historiskt åtal i en domstol på Manhattan i New York. För första gången kan en president eller före detta president dras inför rätta för brott.

Donald Trump hävdar att hela historien är lögn.

Och visst, man kan sammanfatta Stormy Daniels berättelse som osannolik. Ändå framstår den som trovärdig.

I sin självbiografi beskriver Stefanie Clifford sina upplevelser med Donald Trump. Foto: Markus Schreiber/AP

Stephanie Clifford, som hon egentligen heter, växte upp i fattigdom i Louisiana i den amerikanska Södern. Hennes pappa hade övergett familjen och mamman tappade greppet. Barndomshemmet var så smutsigt att hon fick ärr på benen av kackerlackor som kröp omkring. Hennes kompisars föräldrar pratade om hur hon stank av cigarettrök. Hon kallades vitt slödder. När hon berättade om sexövergrepp vägrade skolkuratorn att tro på henne.

”Jag borde ha bott i en villavagn med sex ungar och inga tänder”, konstaterar hon frankt på ett ställe i sin självbiografi.

Men Stormy Daniels var begåvad och kunde ta sig fram. Hon gick ut High school med högsta betyg, samtidigt som hon var redaktör för skoltidningen. Då hade hon redan börjat jobba som erotisk dansare. Hon förstorade sina bröst och började kalla dem för Thunder and lightning, blixt och dunder. Hon gick in i porrbranschen som skådespelare, och fortsatte som manusförfattare och regissör.

Hon var 27 och han var 60, den där julikvällen i Lake Tahoe. Men i Stormy Daniels skildring är det två jämbördiga personer som utmanar varandra.

Självbiografin skrevs många år efter mötet, och det väcker förstås källkritiska frågor om dialogen. Men om den bygger på fantasier, så är den skickligt påhittad av Stormy Daniels.

Hon beskriver hur Donald Trump känner igen sig själv i porrstjärnan. Han säger att deras affärsverksamheter är väldigt lika, men olika.

De pratar i timmar om alltifrån villkor i porrbranschen till Donald Trumps frisyr. Han säger att han vill värva henne till realityserien ”The apprentice”. Sedan går hon på toaletten. När hon kommer tillbaka har han tagit av sig kostymen.

Då ger hon upp och går med på att ha sex – frivilligt men inte lustfyllt. Efter kanske tre minuter är samlaget över.

De hörs några gånger därefter. Det blir ingen medverkan i ”The apprentice”.

Stormy Daniels träffar en man och skaffar barn. Dottern föds 2011, samma år som Donald Trump börjar överväga att kandidera till presidentposten. En artikel om deras sexnatt dyker upp på en sajt som heter The Dirty och Stormy Daniels erbjuds 15 000 dollar för att tala ut i en skvallertidning.

När hon är på väg till gymmet med sin bebis stöter hon ihop med en man som hotar henne. Det vore tråkigt om det skulle hända en mamma till ett så vackert barn någonting, säger han. Hon tar sig in i träningslokalen. I hissen börjar hon skaka okontrollerat av rädsla och vrede. Hon bestämmer sig för att tiga. Skvallertidningen hör inte av sig igen.

Fyra år senare gör Donald Trump allvar av planerna på att kandidera till presidentposten. Stormy Daniels läser om kvinnor som haft ihop det med mäktiga män och råkat illa ut. Hon blir rädd och tänker att hon måste få ut sin historia, så det blir svårare för Trumplägret att tysta henne utan att det märks.

Republikanen Donald Trumps kampanj mot demokraten Hillary Clinton blir hätsk. Så läcker ett ljudklipp där han äger att han kan göra vad han vill med kvinnorna – grab them by the pussy, grabba tag i deras underliv. Kritiken mot hans kvinnosyn eskalerar. Då får Stormy Daniels ett erbjudande om 130 000 dollar för att tiga från Trumps advokat Michael Cohen betalar ut 130 000 dollar. Hon tycker att det är toppen att hon kan lägga allting diskret bakom sig, och tackar ja.

I januari 2018 avslöjar Wall Street Journal transaktionen. Stormy Daniels blir överöst med frågor och kommer så småningom fram till att det fanns brister i tystnadskontraktet och att hon är fri att ge sin version. Hon låter sig intervjuas av Anderson Cooper på CBS 60 Minutes. Hon skriver en bok om sina upplevelser. Sedan kan hon tjäna pengar och kränga prylar med sitt varumärke.

Uppmärksamheten har ett pris. Stormy Daniels blir lämnad av sin man och riskerar under en period att mista vårdnaden om sin dotter.

Polisen i New York började i lördags att sätta upp kravallstaket utanför åklagarkontoret på Manhattan. Foto: Kena Betancur/AFP

Nu, i april 2023, förbereder hon sig för att vittna i målet mot Donald Trump. Åtalet väntas gälla bokföringen av transaktionen mitt under en presidentkampanj. Det är inte olagligt att betala någon för att tiga däremot finns många frågor om hur överföringen av pengarna hanterades.

I en intervju med brittiska The Times berättar hon att hon mordhotas. Hon säger också att hon betraktar rättsprocessen som en upprättelse, men är orolig för att den ska skapa mer splittring i USA. Hon medger att det är galet i att det är en porrstjärna som kommer åt Donald Trump. Men hon tycker att det blir en poetisk rättvisa, med tanke på hans ökända kommentar om kvinnors underliv.

För feministerna blir Stormy Daniels en märklig ikon. Man kan beskriva henne som en lycksökare, som försöker krama ut det mesta ur situationen. Men vad är hon då, om inte en kvinnlig motsvarighet till Donald Trump?

De är lika och olika: När han blir grov i mun, och kallar henne för ”hästansiktet”, svarar hon med samma mynt och utmålar honom som ”liten”. Hon har beskrivit hans könsorgan i detalj.

Precis som Trump har hon en blick för andra människors svagheter – och hon riktar den mot den före detta presidenten. Han blir naken, på ett sätt som han knappast hade kunnat förutse på hotellet i Lake Tahoe.

Han är osäker, skriver hon i boken. Hon tycker att hon har sett det ofta hos människor som Donald Trump, med ärvda pengar: De försöker kompensera för bristande självkänsla.

Det är en skillnad mellan presidenten och porrstjärnan: hon har alltid varit sin egen lyckas smed.

Fakta. Fick 130 000 dollar Heter egentligen Stephanie Clifford. Erotisk dansare och porraktris. Har även medverkat i vanliga spelfilmer. Född 1979, uppvuxen under enkla omständigheter i Louisiana. Hävdar att hon hade sex med Trump på ett hotell i Lake Tahoe sommaren 2006 – ett samlag som hon beskrivit som frivilligt men utan större lust. Fick 130 000 dollar för att tiga om affären i valrörelsen 2006. Valde att tala ut sedan transaktionen avslöjats av Wall Street Journal 2018. Nyligen omgift med kollegan Barrett Blade. Har en dotter sedan ett tidigare förhållande. Visa mer

Läs mer:

Över 30 åtalspunkter mot Trump – det händer nu

Karin Eriksson: En förnedrande stund för Donald Trump