Stränga restriktioner i miljonstad väcker ilska när sjuka nekas vård

Mindre än en månad återstår till OS och Kina har trappat upp sin hårda politik mot covid-19. Myndigheterna stänger städer vid minsta lilla utbrott, isolerar invånare och genomför masstester. Det är en politik som hittills har accepterats av de flesta kineser som sett vilka allvarliga konsekvenser virusutbrotten fått i andra delar av världen, med miljontals smittade och döda.

Men utbrottet och den påföljande nedstängningen i 13-miljonersstaden Xi'an har inneburit en vändning och lett till en flodvåg kritiska kommentarer i sociala medier. Först klagade invånarna på brist på mat efter att de förbjudits att lämna sina hem. Men det som har väckt starkast reaktioner på ett nationellt plan är berättelser om akut sjuka som har nekats sjukhusvård på grund av de strikta covidreglerna.

Här finns historien om en kvinna som gravid i åttonde månaden inte släpptes in på sjukhuset på grund av att hennes senaste pcr-test var fyra timmar för gammalt för att kvalificera sig som godkänt. Kvinnans systerdotter skriver på den populära mikrobloggen Weibo att hennes moster 1 januari klagade på magsmärtor och ringde till ambulans. När de kom fram till sjukhuset fick hon vänta utanför entrén. Först efter två timmar när personalen såg att kvinnan blödde kraftigt släpptes hon in. Då var det för sent, barnet i magen var dött.

För många blev händelsen droppen som fick dem att ta avstånd från de hårda restriktionerna.

”Det här är så upprörande. Dödstalen i covid-19 går ner medan kostnaden för nolltolerans ökar”, skriver en användare på Weibo där flera hundra miljoner följde inläggen om kvinnan.

”Vad är det för fel på myndigheterna i Xi'an”, skriver en annan.

Det finns flera historier som upprör. En kvinna berättar på Weibo om sin pappa som fick en hjärtattack och inte släpptes in på sjukhus förrän åtta timmar efter att hon slagit larm. Också här ska anledningen ha varit att hans covidtest var för gammalt. En åttaåring med leukemi uppges ha fått vård först efter att ha nekats på flera sjukhus, berättar hans pappa för New York Times.

Händelserna har tvingat de styrande i Xi'an att be om offentlig ursäkt och stadens hälsomyndighet har nu skapat ett snabbspår till sjukhusen för gravida och patienter med akuta tillstånd. Huvuden har rullat. Direktören vid sjukhuset där den gravida kvinnan med magsmärtor nekades tillträde har stängts av, ytterligare ett antal anställda har fått sparken.

Smittspridningen i Xi'an, som totalt har inneburit runt 1 800 smittade, har nu avtagit. Staden, som har varit i lockdown sedan 22 december, har rapporterat färre än 100 nya dagliga fall de senaste dagarna och de styrande uttrycker förhoppningar om att det snart är över.

Samtidigt uppstår nya kluster av utbrott med påföljande nedstängningar hela tiden. De är små i förhållande till utbrotten i väst, men om nolltoleransen ska följas leder de till skarpa åtgärder. Flera städer i provinsen Henan, där 64 upptäcktes smittade på fredagen, meddelar att de nu mer eller mindre stänger ner.

Frågan är hur länge Kina som enda land i världen kan hålla fast vid sin elimineringsstrategi. De ständiga nedstängningarna vid ett fåtal fall tär på ekonomin. Företag tvingas till och från stoppa produktionen, turistindustrin lider och konsumtionen har dämpats.

En del spekulerar i att vissa lättnader i politiken kan komma efter vinter-OS som börjar 4 februari. Men få tror att landet öppnar helt förrän efter partikongressen till hösten då Xi Jinping väntas få stöd att leda landet i ytterligare fem år.

Fakta. Virusets ursprung ännu inte klarlagt I januari har det gått två år sedan utbrottet i covid-19 startade i Wuhan, Kina. Virusets ursprung är ännu inte klarlagt men en teori är att det spred sig till människor från en djurmarknad i Wuhan. En annan att det spred sig från ett laboratorium i Wuhan som forskade på coronavirus. De åtta läkare som inledningsvis uppmärksammade ett sarsliknande virus kallades till polisen och fick en varning för att ”sprida falska rykten”. Ett expertteam från WHO har vid ett tillfälle besökt Wuhan för att ta reda på fakta om virusutbrottet. I efterhand har de hävdat att de inte fick tillgång till tillräckligt med rådata för att göra en grundlig utredning. WHO har upprepade gånger uppmanat Kina att dela med sig av mer data om vad som hände i Wuhan. Hittills utan framgång. Visa mer

