Strid om gruvdrift på havets botten

Följande länder vill helt stoppa eller ha en försiktighetspaus för djuphavsgruvdrift: Palau, Fiji, Mikronesiska federationen, Nya Zeeland, Panama, Samoa, Tyskland, Costa Rica, Chile, Spanien, Panama, Ecuador, Frankrike.

Sverige har ännu inte tagit ställning i frågan.

Sediment

Sediment är fast naturligt material som bryts ned av vittringsprocesser och flyttas och deponeras på en ny plats av vind, vatten eller is. Exempelvis sjunker ned till havsbotten. Sediment kan bestå av stenar och mineraler samt rester av växter och djur.

Havsrättskonvention

UNCLOS är Förenta nationernas havsrättskonvention (på engelska: United Nations Convention on the Law of the Sea).

Den trädde i kraft 1994 och är en global FN-konvention om hur världens länder ska dela upp världshavet och dess resurser. Det innebär vattenpelaren, kontinentalsockeln och havsbottnen, med alla aspekter på ländernas juridiska och ekonomiska rättigheter samt nyttjande och skydd.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten