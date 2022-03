Strider trots eldupphör – evakueringar stoppades

Evakueringarna som skulle genomföras i de ukrainska städerna Mariupol och Volnovacha på lördagen fick avbrytas och trots avtalad vapenvila upphörde inte striderna. Det meddelade Mariupols borgmästare Vadym Bojtjenko på Telegram. Humanitära korridorer skulle ta form, och rysk militär meddelade att ett eldupphör skulle gälla i sju timmar från klockan 9 på morgonen. Men eldupphöret föll samman bara timmar efter att det meddelades.

Mariupols stadsledning uppmanade invånare som försökte fly att återvända till sina skyddsrum, medan förhandlingar med Ryssland för att säkra evakueringskorridorerna skulle fortsätta.

”Mer information om evakueringen kommer snart. Just nu pågår förhandlingar med Ryska federationen för att etablera eldupphör och garantera en säker humanitär korridor,” skrev staden i ett uttalande.

Ukrainas vice premiärminister Iryna Vereshchuk sade strax före lunchtid på lördagen att rysk militär börjat skjuta med tunga vapen i Volnovacha, och likaså satte strider stopp för insatsen vid Mariupol, skriver CNN. Enligt Rysslands försvarsdepartement bröts eldupphöret när ukrainska ”nationalister” sköt mot ryska trupper, skriver BBC.

Mariupol vid Svartahavskusten är hem för nästan en halv miljon människor och har varit under belägring sedan i torsdags. Både el- och vattenförsörjning har slagits ut. Hamnstaden ”blockerades” på lördagen av ryska soldater efter flera dagar av ”hänsynslösa attacker”, enligt Bojtjenko. Närliggande Cherson är redan under rysk kontroll och i Mykolajiv, också beläget på kusten, ljöd flyglarmen under fredagen strax efter att ryska trupper gått in i staden.

Pavlo Kirilenko, Ukrainas militära ledare i Donetskregionen, uppgav tidigare att evakueringen skulle ske i omgångar under flera dagar. Han uppmanade också de som lämnar staden med egna fordon att ta med sig andra.

”Fyll bilarna med så många som möjligt. Det är strikt förbjudet att avvika från den humanitära korridoren”, sade han enligt CNN.

Bara 400 personer hann evakueras från Volnovacha och närliggande områden under ett kortlivat eldupphör på morgonen, enligt ukrainska tjänstepersoner, rapporterar BBC. Enligt den ukrainska vice premiärministern Iryna Vereshchuk väntades omkring 200 000 Mariupolbor och 15 000 av Volnovachas invånare lämna sina hemstäder.

Personal från Läkare utan gränser uppgav på lördagen att situationen i Mariupol är desperat, rapporterar CNN. ”Fortfarande ingen elektricitet, vatten, värme eller mobiluppkoppling. Ingen har hört om någon evakuering än. Apotek har slut på medicin,” skrev hjälporganisationen i ett meddelande.

– Civila får inte vara fångade i en krigszon. Människor som söker säkerhet måste kunna göra det, utan rädsla för våld, sade Läkare utan gränsers insatschef Christine Jamet på lördagen, enligt CNN.

Enligt FN:s kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR) har hittills har 351 dödats and 707 skadats i kriget som på lördagen gick in på sitt tionde dygn. Över 1,3 miljoner människor har flytt Ukraina för att undkomma det ryska anfallet, varav hälften över gränsen till Polen.

Representanter för USA och Europa räknar med att Ryssland kommer att öka styrkan i sina attacker på ukrainska städer framöver, med risk för fler civila offer.

– De kommande dagarna kommer förmodligen bli värre, med mer död, mer lidande och mer förstörelse när ryska beväpnade trupper tar in tyngre vapen och fortsätter sina attacker runt om i landet, sade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på fredagen.

En underrättelsekälla som CNN citerar befarar att Ryssland kommer att skicka in upp mot 1 000 legosoldater de närmaste dagarna och veckorna. En rysk upptrappning, säger källan, skulle innebära att ett betydande antal civila dör.

Fördömanden från väst avlöser varandra samtidigt som Ukraina, kontinentens största land, håller på att trasas i bitar.