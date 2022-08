Striderna koncentreras söderöver – på Ukrainas initiativ

Två ukrainska stridsplan har skjutits ner under det senaste dygnet. Det uppger försvarsdepartementet i Moskva, enligt den ryska nyhetsbyrån Tass. Från ukrainsk sida ges också en bild av militära framgångar. Ukrainska myndigheter uppger att man slagit till mot försörjningslinjer, staber och ammunitionsförråd. Sammanlagt ska ukrainska styrkor ha återtagit över 50 byar som tidigare fallit i ryska händer.

Om uppgifterna säger Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan i Stockholm:

– Jag har inte sett några bilder, och innan det finns foto- eller filmbevis är det bara utsagor. Framför allt den ryska sidan har en tendens att vara väl optimistiska med tanke på att de säger sig ha skjutit ner flera hundra procent av de ukrainska drönarna till exempel.

Enligt Paasikivi finns inte lika starka skäl att ifrågasätta att Ukraina har nått framgångar i söder.

– Det som finns på film är en rad trovärdiga klipp på ukrainskt artilleriskytte mot ryska ammunitionsdepåer. De är geotaggade också, i Chersonområdet. Varför det är trovärdigt att de träffat ammunitionsdepåer är för att man ser tydliga sekundära explosioner, alltså det brinner och smäller under en ganska lång tid, säger Joakim Paasikivi.

Det brittiska försvarsdepartementet och den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) hör till de källor som beskriver hur Ryssland börjat flytta konvojer med militärfordon inklusive stridsvagnar till sydväst från Donbassregionen med storstäderna Donetsk och Luhansk.

– De flyttar förband från där man tagit en halv procent av Ukrainas territorium under två månader, till ett mycket högt pris. Man har tagit Luhansk men inget mer. Att man då omgrupperar från Donbass, det får mig att tro att möjligheterna för Ryssland att ta Donetsk oblast har minskat ytterligare, säger Joakim Paasikivi.

Han beskriver det civila lidandet för närvarande som värst i delar av Donbass, speciellt kring orterna Siversk, Soledar och Bakhmut. Men på frågan om befolkningen där kan få det lugnare när striderna koncentreras söderöver svarar han:

– Möjligen. Jag tror att ryssarna kommer försöka hålla trycket uppe med det man kan, både där och i Charkiv-trakten, för att splittra ukrainska fokuset.

Joakim Paasikivi fortsätter:

– Här ser jag en ny fas av kriget. Att Ukraina har valt var striderna ska stå och att ryssarna måste reagera på det. Det är en tydlig kontrast mot tidigare när ryssarna har agerat och ukrainarna reagerat.

På lördagen meddelade Nordmakedonien att man skickar fyra stridsplan till Ukraina som stöd mot den ryska invasionen. I en tweet uttrycker Mykhailo Podolyak, presidentrådgivare i Kiev, Ukrainas tacksamhet: ”Många länder visar mer mod än än hälften av G20-länderna”.

Kommentaren från regeringen i Kiev har en logisk förklaring som Joakim Paasikivi ser det, i ett skede då Ukraina behöver visa på framgångar. Inte bara inför den egna befolkningen, utan också inför omvärlden.

– Både befolkningarna och regeringarna behöver ett kvitto på att det lönar sig att stödja Ukraina. Så att folk inte slutar ge stöd för att matpriserna och bränslepriserna går upp. Och regeringarna måste fortsätta stödja humanitärt, ekonomiskt men inte minst med vapen och ammunition. Då behöver Ukraina presentera att det funkar, att vapnen hjälper dem att befria landet.