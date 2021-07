Striktare reseregler och utegångsförbud när delta tar fart i Europa

Covidsmitta i Europa

Smittspridningen av covid-19 ökar som helhet i EU inklusive Storbritannien. Det beror främst på spridningen av delta i just Storbritannien.

Övriga länder som de senaste två veckorna har haft störst smittspridning är Cypern (180 smittade per 100 000 invånare), Portugal (169 smittade per 100 000 invånare), Spanien (107) och Irland (91).

Sveriges siffra är 45 per 100 000 invånare enligt ECDC:s sammanställning, som uppdaterades den 1 juli.

Källa: Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC