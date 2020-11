Studie: Republikanerna allt mer odemokratiskt senaste 20 åren

USA-valet 2020

Kring millennieskiftet var det republikanska partiet i USA ett klassiskt konservativt parti i ett demokratiskt land. Sedan dess har partiet utvecklats bort från demokratiska normer, enligt studien som genomförts på Institutet Varieties of Democracy på Göteborgs universitet.

– Det handlar framför allt om en minskad demokratisk respekt för politiska motståndare, ökad tolerans för uppmaningar om politiskt våld och en minskad respekt för minoriteters rättigheter, säger Staffan Lindberg, professor i statsvetenskap och grundare av Varieties of Democracy.

I institutets mätningar ligger Republikanerna nu på ungefär samma nivå som partier som hindunationalistiska partiet Bharatiya Janata-partiet, BJP, i Indien, nationalkonservativa Fidesz i Ungern, högerpopulistiska Alternativ för Tyskland, AFD, i Tyskland.

– Republikanerna har genomgått en väldigt radikal försämring vad det gäller att stå upp för demokratiska normer. Det har man i stort sett övergett, säger Staffan Lindberg och fortsätter:

– Deras utveckling spär på polariseringen i politiken och i befolkningen, vilket i sin tur driver partiet ännu längre ut. Det blir en ond spiral som är väldigt oroande. Det finns exempel på länder som har lyckats rädda upp det här, men våra studier visar att 80 procent av de länder som inleder en cykel likt den USA är i nu har förlorat sin demokrati och blivit diktaturer.

Valkampanjen 2016. Deltagare på Donald Trumps ett kampanjmöte i New Hampshire håller skyltar med texten ”Hillary i fängelse”. Under valstriden mot Hillary Clinton var en av Donald Trumps paroller ”Lås in henne”. Foto: Andrewcline / StockimoNews / Alamy

Varieties of Democracy på Göteborgs universitet är världens största samhällsvetenskapliga samarbetsprojekt, som samlar in data och mäter demokrati i nästan alla länder i världen. Denna studie publicerades den 26 oktober och har specifikt studerat hur politiska partier i 169 länder har förändrat sin inställning till demokratiska normer och processer mellan 1970 and 2019.

Mätningarna har gjort med en metod som konstruerades av den spanska statsvetaren Juan Linz på 70-talet och utvecklades av Steven Levitsky och Daniel Ziblatt, författarna till boken ”Så gör man för att döda en demokrati” (orginaltitel, ”How democrazies die”). I studien har 665 experter gjort bedömningar utifrån 30 indikatorer.

Demokraterna i USA har inte haft samma tydliga utveckling som sina politiska motståndare, enligt Varieties of Democracys data. Däremot visar den tydligt hur odemokratiska normer, även kallat illiberalism, har spritt sig från land till land.

– Ledare kopierar strategier från andra länder. Vad Viktor Orbán har gjort för att avdemokratisera Ungern är ungefär samma sak som Erdoğan gjorde i Turkiet. Indien och Brasilien har följt i samma fotspår och även Republikanerna i USA, säger Staffan Lindberg.

Att utmåla specifika grupper som ett hot mot nationen, begränsa yttrandefriheten för medier och allmänhet och att försöka kontrollera rättsväsendet är några av de tydliga steg bort från demokrati som är gemensamma för många länder, menar han.

– Det finns nästan en liten manual för hur det här ska gå till och ledarna tycks lära av varandra. Man tar ungefär samma steg i ungefär samma ordning, det mönstret gör att det framstår som en medveten strategi.

USA:s president Donald Trump är effekt av Republikanernas utveckling, snarare än kärnan till den, menar Staffan Lindberg.

En skylt med texten ”Biden är pedofil” på Donald Trump kampanjmöte i Michigan den 27 oktober. Foto: Chip Somodevilla/AFP

De senaste åren har alternativmedierna Breitbart och Infowars, som eldar på hat mot politiska motståndare och sprider konspirationsteorier och falska nyheter, nått ut till en allt större grupp och fått politiskt inflytande i USA. Men fenomenet är inte nytt, förklarar Staffan Lindberg.

– Det finns en stor undervegetation av liknande forum, som har byggts upp under 20 år. Gemensamt för dem alla är att de bygger på retoriken ”vi är hotade och våra liv är hotade”, säger han och fortsätter:

– Många vita kristna i USA med konservativa värderingar känner att deras sätt att leva är hotat och de är väldigt rädda. När politiska krafter underblåser den känslan blir rädslan i sig en väldigt kraftig och farlig politisk kraft. Den gör folk beredda att kasta fred och demokrati över bord för att ”rädda” sig själva.

Republikanerna, likt många andra av de partier som enligt studien har gått samma väg mot illiberalism, är mer eller mindre populistiska. Men den illiberalismen har inte med populism att göra, snarare används populismen som ett verktyg för att legitimera det antidemokratiska, enligt Staffan Lindberg.

– Det här är något annat än populism. Men en del populistiska ledare, som använder sig av anti elit-retorik och talar om vikten av folkets inflytande, kombinerar det med vad man kan kalla en ganska farlig nationalistisk retorik och antidemokrati. Då blir retoriken: jag är folkets företrädare och de som är emot mig är emot folket och bör tystas, säger han.

Foto: Brendan Smialowski/TT

Staffan Lindberg har intervjuats i amerikanska medier och har då fått viss kritik, främst för sitt uttalande om att landet löper risk för att bli en dikt

Inför valet i USA den 3 november har den oberoende organisationen International crisis group, som arbetar för att förhindra krig och våld, för första gången riktat fokus mot USA.

”Utvecklingen i USA, medan vi närmar oss det nationella valet den 3 november, har tyckts föra oss närmare den sorts våld som vi observerar i andra delar av världen”, skrev International crisis group om sitt beslut.

Att valet uppfattas av båda politiska sidor som av närmast existentiell relevans lyfts som en av faktorerna som ökar risken för våld vid valet. De lyfter även att den polariserade väljarkåren, med befintliga spänningar mellan olika etniska grupper, spridning av hatpropaganda och desinformation och ett politiskt ledarskap som bygger på splittringen.

Vidare oroar sig International crisis group för set stora antalet vapen som finns i USA och existensen av beväpnade paramilitära grupper och medborgargarden samt möjligheten att valresultatet ifrågasätts. Totalt listar gruppen 12 riskfaktorer.

Trumpsupportrar på ett kampanjmöte i Pennsylvania den 26 oktober. Foto: Mark Makela

Staffan Lindberg ser det som helt naturligt att gruppen, som för det mesta verkar i krigsområden, nu är närvarande i USA.

– Det är fullt relevant, det skulle egentligen också behövas valobservation. Men risken för våld är helt reell och det finns många möjligheter för Trump om han vill få de våldsamma grupperna att agera. Valprocessen är så oerhört komplicerad att det är upplagt för att skapa förvirring och osäkerhet kring om det gått rätt till, säger han.

För att förstå hur den cykel som USA, enligt Staffan Lindberg nu är inne i, kan brytas kan man se till länder som lyckats. Varieties of Democracy lyfter bland annat Ecuador och Sydafrika som sådana exempel. Vanligtvis krävs ett fredligt motstånd från folket, ett maktskifte och en total reform av det antidemokratiska partiet som drivit utvecklingen. Presidentvalet är avgörande för om USA kommer vända trenden, enligt Staffan Lindberg.

– På kort sikt är det troligt att valet, oberoende på vem som vinner, kommer att öka instabiliteten. Men om jag får spekulera så tror jag att USA på lång sikt kan bli mer demokratiskt och stabilt igen, om Joe Biden vinner valet. Det ser jag inte ske om Donald Trump vinner.

Vad har Joe Biden som Donald Trump inte har, som gör att han kan vända utvecklingen?

– En grundläggande tro på och kunskap om det demokratiska systemet. Han och Kamala Harris har en intention att sträcka ut handen till grupper som inte röstade på dem och att hitta en fredlig väg framåt för samexistens. Det kan ge USA en möjlighet att komma tillbaka till något som iallafall liknar en amerikansk demokratisk normalitet. Men det är väldigt djupa klyftor och djupa sår i det amerikanska samhället som måste få läka.

Staffan Lindberg. Foto: Johan Wingborg/TT

Fakta. Varieties of Democracy Varieties of Democracy, förkortat V-Dem, grundades år 2014 och är den största samhällsvetenskapliga datainsamlingsinsatsen i världen. I institutet databas finns över 28,4 miljoner olika typer av data. Den senaste versionen av databasen täcker 202 länder med årliga uppdateringar 1789-2019. Omkring hälften av indikatorerna i databasen baseras på fakta från officiella dokument. Den andra hälften består av mer subjektiva bedömningar av till exempel politisk praxis och efterlevnad av lagar och reglementen. I sådana frågor ger vanligtvis fem experter betyg. V-dem samarbetar med bland andra Världsbanken, Europeiska kommissionen, Europeiska forskningsrådet och myndigheter och institut i ett flertal länder. Visa mer