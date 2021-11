Studio DN 1 november: Så blev kriminella från Sverige ökända på spanska Solkusten

Lyssna här:

Solkustens geografiska läge, med närhet till Nordafrika, vad betyder den för narkotikahandeln?

– Närheten till Marocko, där den största mängden hasch odlas för den europeiska marknaden, är avgörande för de här nätverken. Eftersom det finns en ökad efterfrågan på hasch i Sverige, och man vill tjäna så mycket pengar som möjligt, så vill man ta sig så nära marknaden som möjligt. Det finns också stora hamnstäder, som Algeciras väster om solkusten, dit det kommer lastfartyg från Sydamerika med emellanåt stora mängder kokain, som också tas upp till Europa. Det är en ”hub” för flera droger – även marijuana som odlas i ökande utsträckning på den glesbefolkade landsbygden i Andalusien. Det är framför allt de tre drogerna som är attraktiva.

Om vi vänder blicken norrut och tittar på den svenska narkotika marknaden – hur har efterfrågan och priser förändrats där?

– Haschet är bulken för de kriminella gängen, och det som fler narkotikaanvändare använder. Prisnivån är förhållandevis låg i en historisk kontext. Ett gram kan kosta mellan 50 och 60 kronor, och det kan man köpa för 17-20 kronor i Spanien eller i Marocko. Så där finns en stor vinstmöjlighet. Kokainet har stegvis blivit vanligare. Där ligger priset kvar på ungefär 800 kronor per gram, som det gjorde på åttiotalet. Räknar man in inflationen så har kokainet blivit mycket billigare, och på senare år mer högkoncentrerat. Det har gjort att spridningen av kokain också har ökat. I en internationell kontext knarkar vi svenskar inte på samma nivå som man gör i till exempel Sydeuropa, men marknaden har vuxit och många vill in där.

I avsnittet får du också reda på hur de våldsamma svenska nätverken påverkar miljön på solkusten – och våldet i Sverige.

Programledare: Sanna Torén Björling

Producent: Sabina Marmullakaj

