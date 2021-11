Studio DN 11 november: Krisen vid polska gränsen – vad vinner Putin på ett försvagat Europa?

Lyssna här:

Undantagstillstånd råder i Polen närmast gränsen mot Belarus, så det går inte att nå för till exempel hjälparbetare, läkare eller journalister. Hur ser det ut i området?

– Białowieżaskogen är ett legendariskt område med en nationalpark med mäktiga, enorma ekar och andra lövträd, där det strövar omkring visenter, alltså en europeisk variant av bisonoxe. Skogen sträcker sig på båda sidor längs den polska och den belarusiska gränsen. Längs delar av gränsen löper en floden Bug, och det finns träskmarker, så det är inte särskilt lättforcerat för de flyktingar som försöker ta sig ut från Belarus till Polen.

– Här har jag träffat migranter från Syrien, Afghanistan och Irak. Jag har inte sett så många afrikaner, men det sägs att det kommer folk ända från Kongo. Jag har inte lyckats utröna vilken väg de kommer, men det är inte omöjligt att de kommer via Damaskus och Istanbul. Det sägs att det finns 50 dagliga flighter till Minsk som kommer från Damaskus, Istanbul, Beirut och Dubai, som är ett stort transferställe. Nu vill EU försöka få dessa länder att stoppa flygen till Belarus, eftersom det är uppenbart att det är en väg för flyktingar som EU inte vill veta av. Jag har träffat flera som har berättat just hur de tar sig till Minsk, framför allt via Istanbul, vilka dyra pengar de har betalat för att komma dit och hur besvikna de är. De jag har träffat har visserligen kommit till Polen, men polackerna skickar tillbaka dem hela tiden. Jag har träffat folk som har åkt fram och tillbaka över gränsen upp till åtta gånger.

President Lukasjenko är rasande på EU, och det som sker nu beskrivs som en slags hämnd från hans sida. Hur effektiv har den här metoden varit? Tror du att han är nöjd så här långt?

– Jag tror inte det. Jag tror att det här är något slags kuckelimuck mellan honom och (Rysslands president Vladimir) Putin för att sätta press på Väst. Intressant är att den ryske utrikesministern Sergej Lavrov nu har sagt att väst själva har skapat den här konflikten genom alla krig i Mellanöstern, och vore det inte bra att göra som man gjorde med Turkiet, att betala dem en klumpsumma pengar för att bli av med problemet att ta hand om migranterna? Skillnaden är att de syriska flyktingströmmarna som Turkiet tog emot var en följd av en verklig konflikt och ett förödande krig där hundratusentals människor dödades. Det här är en skapad konstgjord flyktingström där Lukasjenko uppenbarligen medvetet har öppnat sitt land. Det har aldrig varit så att människor från till exempel Mellanöstern har rest till Belarus tidigare, de har helt enkelt inte fått visum.

Programledare: Sanna Torén Björling

Producent: Sabina Marmullakaj

