Studio DN 14 december: ”Skyddet mot covid-19 varar förhoppningsvis flera år”

Lyssna här:

Varför dröjer det längre för EU att få vaccin mot covid-19?

– Det beror på att man har en process inom EU där EU:s läkemedelsmyndighet granskar all information och all dokumentation. De har sagt att vaccinet ska få prioritet, men det kommer inte att få en kortare process. Man kommer att ta alla viktiga steg som måste tas. Processen började redan i höstas och man gjorde en rullande granskning just för att vaccinen ska komma ut snabbare. Oftast tar det ett år eller lite mer, men nu kommer man att göra det på bara några veckor eller några månader.

En del personer får biverkningar, oftast handlar det om huvudvärk. Men det har rapporterats om en ensidig ansiktsförlamning. Vad vet man om det?

– FDA släppte information om Pfizers vaccin inför ett öppet möte. Det man gör är att man har ett öppet möte där man berättar om fördelar, nyttan, effektiviteten och går igenom möjliga biverkningar och risker. Sedan gör man en bedömning om man rekommenderar ett godkännande eller inte. Det man såg var att fyra personer i gruppen hade fått en ensidig ansiktsförlamning. Det var ingen i gruppen som hade fått placebo som hade fått det. Men de kunde inte vara säkra på om det bara var en statistisk slump, eftersom det inte var statistiskt signifikant. Det kan förekomma i allmänheten också, alltså var det inte vanligare än i allmänheten. I nuläget tror man inte att det här är kopplat till vaccinet, utan att det var en slump.

En del av dem som drabbas av långvariga symtom verkar vara barn, som väldigt sällan drabbas allvarligt. Vad vet vi om det?

– Det är så många människor som drabbas just nu, så även extremt ovanliga symtom kommer att märkas. Det är inte säkert att alla har symtom som beror på just covid-19 eller viruset. Just för att det finns en del personer, då menar jag vuxna, som inte har haft ett positivt PCR-test eller har antikroppar. De kan ha symtom som beror på någonting annat, så man ska inte utesluta andra sjukdomar eller utmattning hos vissa personer om man inte har haft virusinfektionen. Det kan vara något annat – någon annan virusinfektion eller ibland ångestsyndrom.

Vad vet vi om hur länge immuniteten sitter i om man har utvecklat antikroppar?

– Än så länge är det relativt få fall av återinfektioner i världen. Det kan antingen vara för att de blir helt asymtomatiska, alltså får noll symtom, men det kan också vara att de aldrig får en virusinfektion. Det kommer vi att få lära oss mer om. Vi vet inte heller hur långvarigt skyddet är med vaccin, utan man måste följa människor över tid. Jag hoppas att Kina kommer med en del uppföljningar eftersom de har några månader till av det här. Men det man kan säga är att de flesta får ett skydd mot att bli sjuka. Sedan kommer det fortfarande finnas de som blir sjuka igen. Men de flesta får ett skydd och det kommer att vara i åtminstone sex månader, men förhoppningsvis flera år.

