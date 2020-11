Studio DN 16 november: ”Egyptens kvinnor som står upp mot övergreppen är mycket modiga”

Lyssna här:

Egyptens metoo-uppror verkar ha åstadkommit mycket på kort tid?

– Det får man säga. I somras startade en ung tjej, Nadin Ashraf, ett Instagramkonto som helt och hållet var tillägnat vittnesmål om sexuella övergrepp. Anledningen till att hon startade kontot var att hon under en längre tid hade retat sig på en man i den yttre bekantskapskretsen, som under flera år systematiskt begått sexuella övergrepp och kommit undan med det. Nu bad hon kvinnor att komma in med sina vittnesmål. Dels om den här mannens beteende och övergrepp och dels om övergrepp i allmänhet. Det blev en enorm respons på det.

Vad har Instagramkontot satt igång?

– Larmklockan som hon ringde i fick så stor respons att medier och rättsvårdande myndigheter inte bara kunde titta bort, som de har kunnat göra med andra initiativ som kvinnor har gjort för att stävja sexuellt våld och sexuella trakasserier. Utan de var tvungna att agera. Det här var på agendan i allra högsta grad.

Vilka fall har tagits upp på grund av uppmärksamheten kring kontot?

– Mannen som hon ville få vittnesmål om blev utlämnad och häktad. Han är inte dömd, men det är en pågående rättsprocess. Han tillhör en rik familj med kontakter, men hans höga ställning hjälpte honom inte i det här fallet. Som en spinoff av detta kom andra övergrepp upp. Ett fall är över sex år gammalt, då en ung kvinna blev gruppvåldtagen efter en fest på ett lyxhotell i Kairo.

Har det bidragit att trycka på myndigheterna?

– Det tror jag definitivt. Det har funnits opinionsbildare, men de har aldrig fått någon röst. De har aldrig kommit fram i det offentliga samtalet. Det här är något som hörs och syns. Men tyvärr är det så att Egypten i dag är ett mycket auktoritärt land där all opposition slås ned. Kvinnorna är väldigt modiga eftersom de riskerar ganska mycket med att gå ut och vittna och upplysa om sexövergrepp och sextrakasserier.

