Studio DN 17 augusti: Kabul har fallit – vad gör talibanerna med makten?

Lyssna här:

STUDIO DN Kabul har fallit – vad gör talibanerna med makten? 0:00 / 15:31

Vilka är talibanerna?

– En del brukar säga att talibanerna är de som slogs mot Sovjetunionens ockupation under 1980-talet. Det är sant i den mening att det är delvis är samma personer som kom att leda talibanerna. Men de bildades först på 1990-talet i flyktingläger bland de miljoner afghaner som hade flytt kriget och den sovjetiska ockupationen. På 1980-talet under kriget mot Sovjet så fanns ett antal olika grupper som fick starkt stöd från USA, Saudiarabien, Iran, Kina och framför allt Pakistan. När Sovjet 1989-1990 försvann från Afghanistan så blev det ett inbördeskrig och tillslut utkristalliserade sig talibanerna som den starkaste gruppen. 1996 lyckades de gå in i Kabul och ta över makten i princip hela landet.

Hur har Afghanistan förändrats sedan talibanerna senast hade makten?

– Vad som hände då var att talibanerna som bekant beskyddade terrornätverket al-Qaida. Usama bin Laden var stationerad i Afghanistan och det var därifrån han konspirerade och ledde terrorattackerna den 11 september 2001 mot USA. Som svar invaderade USA och jagade bort både al-Qaida och talibanerna från Kabul och stora delar av Afghanistan. Det var huvuduppgiften med USA:s invasion, men sedan växte uppgiften och förändrades under resans gång. Man skulle också demokratisera landet – man skulle se till att kvinnor fick rätt att jobba, att de inte behövde låsas in i hemmet, att flickor skulle få gå i skolan. Det blev en enorm, både humanitär och militär, biståndsinsats där. Det är en väldigt viktig seger som nu många är rädda kommer att undergrävas.

I avsnittet får du även veta hur maktövertagandet har påverkat afghanska kvinnor, hur talibanernas politiska vision ser ut, vad de vill med Afghanistan och hur de kommer att hantera sin nyvunna makt.

Lyssna på avsnittet:

STUDIO DN Kabul har fallit – vad gör talibanerna med makten? 0:00 / 15:31

Podden är gratis för alla. Lyssna i DN-appen eller på Podplay eller andra poddplattformar.

I DN-appen kan du välja att ladda ner och lyssna offline. Ladda ner Dagens Nyheters app för iOS här och för Android här. Information om alla poddavsnitt finns här.

Läs mer:

Stridigheterna i Afghanistan: Följ utvecklingen live

Alis familj är fast i Kabul: ”Alla bara väntar på talibanerna”