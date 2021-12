Studio DN 17 december: Blir julfestskandalen Boris Johnsons fall?

Lyssna här:

Det stormar alltså kring den brittiske premiärministern Boris Johnson och en stor del av diskussionen har senaste tiden rört avslöjanden om en julfest i premiärministerbostaden, 10 Downing Street. Vad är det som har hänt?

– Ja, det här var ett avslöjande som den brittiska tabloiden The Daily Mirror. Det ska ha varit förra året, när det var nedstängning här i Storbritannien, julfester och annat umgänge var förbjudet för alla i England. Då hölls en eventuellt olaglig julfest på 10 Downing Street, som är premiärministerns bostad, och framför allt arbetsplats för dem som arbetar med premiärministern. Det slog ned som en jättenyhet, och man måste förstå kontexten: förra året så ställde regeringen i princip in julen här i England, och just det här med julfest på arbetsplatser och i kompisgäng en väldigt viktig tradition. När det visade sig att en regel verkar ha gällt för dem som jobbade nära premiärminister, och en annan för vanligt folk, då har väldigt många blivit upprörda. Det här är en nyhet som har fortsätt att förfölja Boris Johnson, säger Katrine Marçal i Studio DN.

Efter avslöjandet läckte det ett videoklipp där personer ur premiärministerns stab, bland annat Johnsons pressekreterare Allegra Stratton, skämtar om en påstådd fest på 10 Downing Street under en fiktiv presskonferens.

Hur landade det här avslöjandet, varför har det orsakat sådan ilska?

– Dels för att det här var under en period i Storbritannien där folk inte fick träffa sina nära och kära, där folk hade dött ensamma utan att ha fått träffa sin familj, och där regeringen hade begärt det. Man begär ju väldigt mycket av folk om man säger ”ställ in julen, sitt hemma”. Och sedan läcker det här klippet där regeringstjänstemän, politiska tjänstemän skämtar på det här sättet om en julfest. Framför allt så hade Johnson förnekat att den här festen hade ägt rum, och om den hade ägt rum så var det ingen fest. Det här klippet tycks visa att det nog förekommit en fest, så det blev ytterligare någon sorts bevis, tyckte många, på att Boris Johnson återigen igen slirat på sanningen, något som han brukar få mycket kritik för.

Lyssna på hela avsnittet för att höra mer om kritiken mot premiärministerstabens julfest, läget för Boris Johnson och hur krisen påverkar den brittiska politiska debatten och oppositionspartiet Labour.

Programledare: Ülkü Holago

Producent: Palmira Koukkari Mbenga

studiodn@dn.se

