Studio DN 18 februari: ”Ett av de mest väldokumenterade brotten i USA:s historia”

Tusentals demonstranter befann sig i Washington den där dagen i januari då elektorsröster skulle godkännas. Flera hundra av dem gick bärsärkagång i Kapitolium. Hur har det gått för polis och utredare att hitta dem?

– Det var ett otroligt haveri under själva attacken – att man inte hade fler poliser, att nationalgardet inte kom tidigare. Det ingår i utredningen att ta reda på varför varningarna inte togs på allvar och om det fanns Trumpanhängare inom polis och nationalgarde, och andra delar av rättsväsendet som medvetet undvek att skicka dit den säkerhetsstyrka som behövdes.

– Den goda nyheten för utredarna är att det finns mycket bevis i form av filmer och foton. Det beskrivs som ett av de mest väldokumenterade brotten i USA:s historia. Många filmade och liveströmmade själva sina brott. Det har gjort det ganska lätt för FBI att kartlägga och hitta de här personerna. Många var också aktiva på sociala medier.

Vid sidan av brottsutredningarna har talmannen Nancy Pelosi tagit initiativ till en så kallad sanningskommission. Hur ska den fungera?

– Många klagade på att riksrätten skedde i stället för en ordentlig utredning av det slag som man gjorde efter terroristattackerna 2001. Men det ena utesluter inte det andra, och nu försöker man göra en gedigen utredning med vittnesmål från alla de personer som vi inte hörde från under riksrätten. Det var ungefär 140 poliser som misshandlades och skadades under attacken, och alla i kongressen förstås, som upplevde sig under dödshot. Det är viktigt att det kommer fram exakt vad som skedde, och i vilken roll vilken roll republikaner i kongressen hade. Det finns misstankar om att vissa republikaner hjälpte de högerextremister som attackerade kongressen, och till och med avslöjade var vissa demokraters kontor fanns. Det är en process som kommer att pågå under hela året.

