Studio DN 23 april: DN:s reporter om mötet med Mexikos president: ”Var nog charmigt med en svensk”

Vem är ”AMLO”, som presidenten kallas efter sina initialer?

– Han en politisk överlevare. Han har dominerat mexikansk politik i 20 år. Men han är 67 år och började sin karriär när han var 20, så han har tillbringat 40 år i toppolitiken. Han är politiskt svårdefinierbar. På ytan ser han ut som en vänsterpresident – han vill lyfta de fattiga och ge dem bidrag, han vill höja pensionerna. Samtidigt har han konservativa värderingar och har problem med samkönade äktenskap. Han vill ha en kärnfamilj och liknar mer en kristdemokrat. På samma gång är han nationalistisk och populistisk. Det är därför, tror jag, som han blev bra kompis med Donald Trump.

Relationerna mellan medier och makthavare ser olika ut i olika länder. I Sverige är journalister rätt raka mot politiker, i andra länder betydligt artigare och mer hovsam. Hur är det i Mexiko?

– I Mexiko finns en hövligare ton, även om AMLO kritiseras för mycket. Det var en annan journalist som fick ställa en fråga efter mig, han kom från El Universal, Mexikos största dagstidning, och han ställde en väldigt kritisk fråga. Så att det finns hövlighet, men presidenten får trots detta kritiska frågor.

Varför riktade han sig till dig, tror du?

– Under pandemin har det inte varit så många utländska reportrar i Mexiko – men så kommer en journalist från Sverige. Sverige var dessutom på tapeten just den vecka när jag var i Mexiko, för att Ikea precis hade invigt sitt största varuhus i Latinamerika. Jag vet inte om det hjälpte till. Jag trodde inte att jag skulle få plats - Mexiko har 126 miljoner människor, och de har bara 15 journalister på plats. Varför ska man släppa in en svensk? Jag kom ju inte från USA, England, Tyskland, någon av de stora ekonomierna, utan från ett litet land i periferin. Men jag släpptes in, och jag spelade lite på det kortet: en svensk journalist, det är väl ingenting att vara rädd för? Det bidrog nog till att jag kunde ställa vissa frågor till honom. Hade jag varit en amerikansk reporter hade presidenten säkert blivit mer taggad. Nu kom i stället en oskyldig svensk som talade en spanska med kraftigt portugisisk brytning. Det blev kanske charmigt.

