Studio DN 23 juni: Så tvättades adoptivbarnens identiteter

Vilka kinesiska familjer har blivit fråntagna sina barn?

– Vi kan se ett tydligt mönster – precis som i Chile och Colombia handlar det ofta om fattiga familjer på landsbygden som tillhör ett minoritetsfolk. Trots Kinas ettbarnspolitik hade många tillstånd att skaffa två barn. Men om de fick fler så kom statstjänstemän, poliser, kriminella ligor och tog barnen. De sattes på barnhem, deras identiteter skrevs om och berättelsen om deras liv förfalskades. Svenska adoptionsföreningar fick information om att det här var hittebarn, övergivna barn som behövde en familj, säger Josefin Sköld som tillsammans med Patrik Lundberg och Alexander Mahmoud gör den granskande serien ”Barn till varje pris”.

De har tidigare under året avslöjat oegentligheter kring adoptioner från Chile och Colombia. Förutom Kina, ingår även Sydkorea deras senaste granskning.

– I Sydkorea finns en medvetenhet om att det har gått åt skogen i fem decennier. Det betyder inte att alla adoptioner är felaktiga, absolut inte. Men det betyder att hittebarn på pappret egentligen var barn som kanske hade gått vilse, som blivit tagna av polisen och skickade till en adoptionsbyrå som sedan skickade barnen i Sverige under falsk flagg. Det fanns ett koncentrationsläger i Sydkorea under 1960- till 1980-talet, där man tog de minsta barnen från fångar och skickade till adoptionsbyråer. Under 1980- och 1990-talet handlade det om kvinnor som blivit gravida utanför äktenskapet, och då som på grund av hedernormer fick barnen fråntagna av egna släktingar, som lämnade dem hos adoptionsbyråer. Men i barnens papper diktade man upp historier om att allting hade gått rätt till. Men än i dag, vilket vi kan avslöja, så pressas ensamstående gravida kvinnor till att välja adoption av den adoptionsbyrå som samarbetar med Sverige och som skickar barnen till Sverige via Adoptionscentrum, säger Patrik Lundberg.

Avsnittet handlar också om hur svenska politiker vill utreda internationella adoptioner och vilka reaktioner reportrarnas granskning fått.

