Studio DN 28 september: Soppatorsk? Därför bunkrar britterna bensin

Brist på bensin, men också en rad andra livsmedel och annat i Storbritannien just nu. Hur märker du av det i din vardag?

- Jag bor i en by utanför London. Imorse skulle min man köra in till stan, som inte ligger långt härifrån, och handla med vår dotter. Men han kom inte in i staden eftersom köerna till de olika bensinmackarna blockerade samtliga rondeller. Så han vände hem igen och sade att ”vi får handla en annan dag”.

Labourledaren Keir Starmer kritiserar Boris Johnsons regering och menar att det rör sig om en ”total brist på planering” efter brexit, att den brist på lastbilschaufförer som skulle uppstå var förutsägbar. Det här händer mindre än ett år efter att brexit har genomförts. Vad kan Storbritannien lära av dagens situation?

– Bristen på lastbilschaufförer är ett problem som har byggts upp under åtminstone tio år i Storbritannien. Man har inte utbildat tillräckligt många. Istället har man förlitat sig på europeisk arbetskraft som då har kunnat ge hela det här systemet en flexibilitet. Varorna har kunnat komma fram och bensinen kommer ut till alla. Lastbilsförare har hittills varit ett av de yrken du inte kunnat få visum för efter brexit. Det har regeringen nu ändrat på, säger Katrine Marçal i Studio DN.

I det nya brittiska invandringssystemet som gäller efter Brexit ska bristyrken och högkvalificerad arbetskraft prioriteras och lastbilschaufför räknades inte dit.

– Sedan Brexit har det varit mer eller mindre omöjligt att ta in europeiska chaufförer. Men det är också pandemin som under förra året ledde till att utbildningar och tester för nya lastbilschaufförer ställdes in. Det är komplexa faktorer bakom situationen. Det senaste halvåret har det blivit alltmer akut. Över 50 procent av britterna upplevde i augusti varubrist i affärerna, vilket i hög grad har att göra med bristen på lastbilschaufförer. Och vi ser det väldigt tydligt just nu med det här fullständiga bensinkaoset som mer eller mindre lamslår delar av landet.

Avsnittet handlar också om Labours kritik mot Boris Johnsons regering och det politiska klimatet i Storbritannien.

