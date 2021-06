Studio DN 3 juni: Nu tas ufon på allvar

Lyssna här:

Du som ägnat dig åt ufo-frågor i flera decennier, hur känner du för den här rapporten och den information som hittills läckt ut?

– Det är jättespännande givetvis. Jag har hållit på med detta sedan 70-talet. Den här rapporten kommer nog att bli den mest avgörande för vilken väg som tog ufo-intresset för väldigt många kommer att ta i framtiden. Tar amerikanska myndigheter nu upp det på allvar, då är det någonting som kommer påverka hela jorden.

Varför ville den amerikanska senatens underrättelsekommitté att försvarsmakten skulle göra den här analysen av ”oidentifierade fenomen i luften”?

– Luis Elizondo arbetade med ett spjutspetsprogram inom Pentagon som hette ”Advanced Aviation Threat Identification Program” för att undersöka hot som amerikanska flygvapnet kunde tänkas möta i framtiden. Man tittade också på en del underliga rapporter som har kommit in från piloter. Elizondo lämnade det här programmet, missnöjd över att resultatet inte skulle offentliggöras. Han läckte tre filmer som han fått avhemligade. New York Times skrev om detta i december 2017 och det blev en enorm nyhet runt hela världen. I somras beslutade senatens underrättelseutskott, med Marco Rubio som senator i spetsen, att man ville ha detta utrett. Och i december 2020 skrev dåvarande president Donald Trump under beslutet att utredningen skulle starta.

I det här avsnittet av Studio DN hör du också om hur andra länder hanterar okända flygande farkoster och hur ufon inspirerar populärkulturen.

