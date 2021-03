Studio DN 30 mars: Hur kunde Ever Given fastna i Suezkanalen?

Det kolossala fartyget Ever Given tycks ha kommit loss, efter att under över en vecka ha hindrat färd längs Suezkanalen.

I Studio DN berättar korrespondenterna Erik Esbjörnsson och Erik Ohlsson om kanalens betydelse för världshandel och geopolitik – och om de tusentals får som blivit fast i väntan på att Ever Given skulle frigöras.