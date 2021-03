Studio DN 8 mars: Malaria dödar fler än covid-19 i Afrika söder om Sahara

Lyssna här:

Vad är malaria – och hur sprids sjukdomen?

– Det är en allvarlig infektionssjukdom, som sprids via myggor och främst dödar barn under fem år. Kraftig feber, andningssvårigheter och en mängd andra komplikationer gör att barn är extra känsliga. Men det är fortfarande en allvarlig sjukdom även för vuxna. Den allvarligaste formen angriper hjärnan. Malaria är den enskilt största anledningen till förtida död i Uganda.

Du har träffat en familj i Uganda som drabbats – berätta.

– Ja, mamman jag intervjuade berättade om sin son som var tio år och fick malaria. Den lokala sjukstugan sa att de snabbt måste till sjukhus. Hade det varit ett vanligt läge hade det räckt med att ta en motorcykeltaxi, men på grund av ”lock down” blev mamman tvungen att först ansöka om tillstånd att resa och sedan lifta med en lastbil till sjukhuset. När jag berättade för experter i Uganda om det här fallet nickade de igenkännande och sa att det finns många liknande exempel.

– Precis innan pandemin var landet på väg in i en stor distributionsrunda av tio miljoner nät, men de kom inte ut när alla offentliga arrangemang ställdes in. Den här familjen hade inte hunnit få ett nytt nät och det gamla var trasigt.

Har länderna haft för bråttom när de stängt ner?

– Nedstängningarna rullade ju över hela världen inom bara några veckor. Men en övervägande del av de som dör i covid-19 är betydligt äldre än den lokala befolkningen i Uganda, där över hälften är under 15 år. Efter ett tag insåg myndigheterna i Uganda att det fanns ett behov av att komma ikapp och dela ut malarianät.

– Bara under de första månaderna förra året hade dödsfallen i malaria ökat till 600, medan det under hela året inte har dött fler än runt 300 i covid-19. Man misstänker också att det finns ett gigantiskt mörkertal av dödsfall ute i byarna som inte har registrerats. Men det här kommer inte att synas i statistiken förrän om ett eller två år. Vi kan bara hoppas att forskarna kommer att dra slutsatser för framtiden av det här när de utvärderar åtgärderna under pandemin.

Lyssna på avsnittet:

Podden är gratis för alla. Lyssna i DN-appen eller på Podplay eller andra poddplattformar.

I DN-appen kan du välja att ladda ner och lyssna offline. Ladda ner Dagens Nyheters app för iOS här och för Android här. Information om alla poddavsnitt finns här.

Läs mer:

Fler dog av malaria än av covid-19 när Uganda stängde ner