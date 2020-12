Studio DN 9 december: ”Brexit gjorde att britterna hann före EU med coronavaccinet”

Lyssna här:

Hur har stämningen varit i Storbritannien sedan vaccinationerna inleddes på tisdagen?

– Väldigt positiv. Det här är en stor sak och många människor uttrycker att de var rörda av att se bilderna på när Margaret Keenan får den första sprutan. Hon satt där i ett väldigt klassisk, brittiskt plagg som många britter har på sig så här års. Det vill säga den brittiska jultröjan, som är något av en tradition i december. Folk var rörda och glada. Man har även börjat släppa på restriktionerna i Storbritannien de senaste dagarna så det är en ganska positiv stämning så länge man inte pratar om Brexit.

Vi såg Storbritanniens sjukvårdsminister Matt Hancock gråtandes i direktsänd tv under tisdagen. Vad handlade det om?

– Ja, det var glädjetårar på tisdagen i direktsänd tv från sjukvårdsminister Matt Hancock, som bokstavligen grät. Han var väldigt rörd efter att tv-kanalen visat ett klipp när den andra personen i Storbritannien fick sitt vaccin. Det var en herre från Warwickshire som heter William Shakespeare, som då har samma namn som den berömda brittiska pjäsförfattaren. Det här gjorde att det helt enkelt brast för sjukvårdsministern, som nog är ganska utarbetad. Han blev väldigt känslomässigt berörd av faktumet att mannen just hette William Shakespeare. Det gråts ändå en hel del i brittisk politik. Det här är inte första gången under pandemin som just Matt Hancock blir tårögd i tv. Det är ganska mycket känslor i Storbritannien.

Hur kunde Storbritannien komma igång så snabbt med vaccineringen?

– En av förklaringarna är naturligtvis Brexit. Storbritannien har formellt lämnat EU sedan januari det här året. Även om det ekonomiskt fortfarande inte är någon skillnad. Utan det kommer först att förändras efter nyår nästa år. Men Storbritannien kunde delvis göra det här för att man inte längre är medlemmar i EU och därför inte måste vänta på europeiska myndigheter för ett godkännande.

