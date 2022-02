Studio DN: Därför drabbas Västafrika av så många militärkupper just nu

Lyssna på hela avsnittet här:

Hur går en militärkupp till?

– Det klassiska sättet – som vi sett till exempel på i Burkina Faso och i Mali, och som jag själv var med om i Burundi 2015 – och det man ofta ser på film – är att det startar i barackerna. Sedan tågar militären mot presidentpalatset och de nationella tv-stationerna samtidigt. Det gäller att ta initiativet och visa vem som har kontroll över grundläggande funktioner. Ofta uppstår skottlossning kring presidentpalatset, där presidenten tenderar att omge sig med ett garde av hans mest lojala. Det är de enda som sätter hårt mot hårt, medan alla andra lägger ned vapnen. Det där brukar ofta följas av att flera personer ställer sig framför kameran. Någon kan vara talesperson för juntan som tagit över. Men jag har tittat på sådana bilder och vad jag tycker är ett gemensamt drag är att det ofta är ett kollektiv som står där, just för att visa att det inte bara rör sig om en enda person. Kuppledaren vill kanske inte heller ha all uppmärksamheten riktad mot sig, och för att ge en illusion av legitimitet är man många i uniform som säger ”vi har kollektivt tagit ansvar för landet”. Sedan följer fördömanden från omvärlden och liknande, men det pågår ofta under flera dagar efter maktövertagandet.

Vad har regeringarna för ställning i de länder där detta skett?

– FN:s generalsekreterare pratar om en ”epidemi av kupper”, och man kan ju få den uppfattningen – men enligt forskningen verkar det inte finnas stöd för att kupper sprider sig på det sättet. Däremot kan de bakomliggande faktorerna uppstå i olika länder samtidigt. En sådan gemensam nämnare i de aktuella länderna i Västafrika är just att de är svaga statsbildningar. Vi vet också att demokratin globalt under de senaste åren har satts på undantag i många länder, över hela världen. Kombinationen av att det demokratiska utrymmet har krympt, och därmed minskat legitimiteten också för folkvalda regimer, och de svaga staterna, det är en första uppenbar gemensam nämnare.

I avsnittet får du också reda på varför en våldsam kupp ofta följs av en annan – och varför en demokrati kan kallas så först efter ett fredligt överlämnande av makten.

