Studio DN den 25 november: Därför ses den friande domen mot Rittenhouse som en backlash för BLM

Lyssna på avsnittet här:

STUDIO DN Friande domen mot Rittenhouse efter skjutningen i Kenosha 0:00 / 21:03

Kyle Rittenhouse medverkade härom kvällen i Fox News, i ett program lett av deras största stjärna Tucker Carlson. Vad har Rittenhouse kommit att symbolisera?

– Man kan säga att han symboliserar en backlash mot Black lives matter-rörelsen. Han gör just nu ett slags pr-kampanj runt om i landet, där intervjun hos Tucker Carlson var kärnan, och där han försöker framställa sig som en mjukare person. Det är tydligt att han motiverades av ett motstånd till Black lives matter, och vi har under året sett hur en klar backlash mot de protester som blev stora förra sommaren har uppstått. Black lives matter har pågått som en rörelse här i 7-8 år, men förra sommaren deltog nästan 30 miljoner amerikaner i demonstrationer mot rasism och polisvåld. Många förutspådde en backlash under presidentvalet och trodde att det skulle hjälpa Donald Trump – men det gjorde det inte. Snarare tycktes det öka stödet för Joe Biden och Kamala Harris. Men i år har vi sett en tydlig landsomfattande backlash mot Black lives matter och mot de ofta radikala krav som demonstrationerna framförde.

Ett federalt lagförslag som rör polisens rutiner har fått stoppats i senaten och det är svårt att se några förändringar på nationell nivå. Åt vilket håll tror du att lagarna kommer att gå på delstatsnivå på det här området?

– Detta är frågor som rör som rasism, och konflikterna mellan polis och demonstranter i BLM. Sådana frågor engagerar enormt här, och jag tror att de kommer att dominera i kongressvalet nästa år. Jag skulle tro att många republikaner kommer att ge sitt stöd för den typen av lagar om självförsvar och medborgargarden. Ett tiotal republikaner i kongressen har också uttryckt starkt stöd för Kyle Rittenhouse, erbjudit honom praktikplats och beskrivit honom som en patriot. Jag tror att den högerradikala falangen i Republikanerna allierar sig med medborgargarden, miliser och de beväpnade högerextrema som utger sig för att agera mot vad de ser som självförsvar mot en vänsterliberal attack på USA.

Lyssna på hela avsnittet för att höra mer om åklagarens svåra uppgift i fallet Rittenhouse, och om sambandet med rättegången om fallet Ahmaud Arbery i Georgia.

Lyssna på avsnittet här:

STUDIO DN Friande domen mot Rittenhouse efter skjutningen i Kenosha 0:00 / 21:03

Programledare: Sanna Torén Björling

Producent: Sabina Marmullakaj

Podden är gratis för alla. Lyssna i DN-appen eller på Podplay eller andra poddplattformar.

I DN-appen kan du välja att ladda ner och lyssna offline. Ladda ner Dagens Nyheters app för iOS här och för Android här. Information om alla poddavsnitt finns här.

Vill du kontakta poddredaktionen? Mejla oss på studiodn@dn.se

Läs mer:

Amat Levin: Unga vita män som skjuter hyllas som hjältar av den amerikanska högern

Martin Gelin: Radikalhögerns jubel över Rittenhouse kan bana väg för mer våld

Protester efter friande domen mot Rittenhouse

Juryn friar Kyle Rittenhouse på alla punkter – sköt ihjäl två i Kenosha