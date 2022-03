Studio DN: DN:s korrespondent i Kiev: "Vi har fått ta över sexåriga dotterns rum medan vi bor här"

Lyssna här:

Hur är stämningen bland de Kievbor du möter?

– Stämningen är sammanbiten, aldrig i mitt liv har jag sett Kiev så tomt. Jag har aldrig tidigare sett så tomma gator i den annars så brusande ukrainska huvudstaden. Soldaterna i vägspärrarna får inte prata med journalister, men de är ändå vänliga. Det känns tydligt att ukrainarna förenats, det finns en enorm enighet om att ”det här är inget vi tänker acceptera, vi tänker slåss”, Anna-Lena Laurén i Studio DN.

Hur skulle du beskriva vardagslivet i Kiev under de här omständigheterna?

– De norra delarna av Kiev är belägrade, men man kan fortfarande röra sig in och ut ur staden i de södra delarna, där finns inga ryska trupper. Just nu är det utegångsförbud, den som går ut kan bli skjuten på fläcken. Utegångsförbud dagtid brukar införas för att man letar efter ryska fallskärmsjägare eller infiltratörer. Men igår var det folk i butiker och på gatorna, men det som är jättebesvärligt är trafiken. Det är vägspärrar överallt och många broar är stängda. Igår satt vi sju timmar i bil för att besöka en begravning och göra intervjuer under 20 minuter. Det är vanligt när man jobbar i krig. Rapporteringen är ofta dramatiska bilder, men i praktiken handlar det mycket om att köra bil, vänta och fort ta sig vidare.

Lyssna på hela avsnittet för att höra mer om vardagen i krigets Kiev, om EU-ledarnas besök i huvudstaden och hur den ryska närvaron märks.

