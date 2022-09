Studio DN Extra: Drottning Elizabeth II 1926-2022

Lyssna på avsnittet:

Vad har drottning Elizabeth betytt för Storbritannien?

– Hon har verkligen varit en stabilitet i decennier för landet, och uppfattas som den här stabiliserande kraften som höll ihop Storbritannien under en väldigt dramatisk tid. Men om man tittar närmare på hennes väldigt långa tid som regent så har den ju nästan egentligen karaktäriserats mer av extrema förändringar och radikala kast. Samtidigt är bilden av henne just den här oerhört stabiliserande kraften.

Hur gjorde hon för att utgöra just den kraften? På vilket sätt var hon stabiliserande?

– Man får tänka på att när hon tillträdde som drottning, även om det brittiska imperiet till exempel hade börjat förlora sin makt och i någon mån egentligen var över, så var det fortfarande ett Storbritannien med 70 olika territorier ute i världen. Det var det här imperiet i kris som hon tillträdde i, och som hon någonstans verkligen var med och förde in i dagens värld. Hon förändrade monarkins roll och tog den här icke-politiska rollen. Hon visade aldrig känslor, nästan oavsett vad som hände. Hon gav inte en enda intervju. Men samtidigt förde hon in monarkin i en ny tid. Hennes kröning var ju till exempel den första som tv-sändes – något som hon faktiskt själv tog initiativ till och fick igenom. Hon föddes in i en tid när kungafamiljen inte alls hade den typen av offentlig roll, och inte alls var tillgänglig på samma sätt som i dag. Hon var den första monark som började göra ”walkabouts” när hon var ute på olika turnéer, att drottningen går och skakar hand med vanligt folk. Och om man tänker på det brittiska imperiet så var hon nästan det enda som fanns kvar från den tiden på något sätt, från 70 olika territorier när hon tillträdde till 15. Det är svårt för många britter att föreställa sig ett Storbritannien utan Elizabeth II.

Detta är ett utdrag ur podden Studio DN. Lyssna på hela avsnittet för att höra mer om drottning Elizabeths II liv och 70 år på tronen.

