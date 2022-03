Studio DN Extra: Så hindras afrikanska medborgare från att fly Ukraina

Lyssna här:

Ungefär en halv miljon människor har flytt från Ukraina, enligt FN, och miljontals människor har lämnat sina hem, men är fortfarande kvar i landet. De flesta av dem är ukrainska medborgare, men för dem som inte är det har situationen visat sig vara annorlunda. Erik, du har pratat med en person som heter Vera. Vem är hon?

– Hon är en nigeriansk språkstudent som landade i Kiev så sent som i januari. Vi glömmer ofta bort i Europa att det pågår väldigt stora utbyten mellan Afrika och andra delar av världen, inte bara i just Västeuropa. Kina har t ex fler utbytesstudent från Afrika än alla andra länder i världen tillsammans. I Ukraina uppskattades befinna sig över 4000 studenter bara från Nigeria, och sedan finns det studenter där från hela Afrika. Det är ett gammalt arv från Sovjettiden som fortfarande lever kvar. Vera befinner sig i Kiev, och när jag pratar med henne i helgen tyckte hon att det var lugnt. Hon hade hört om de här förhandlingarna som skulle inledas och hade valt att stanna då, men nu på morgonen pratade jag med henne igen och då var det som att hon verkligen ville lämna så fort det bara gick, säger Erik Esbjörnsson.

Men vad händer då med afrikaner som försöker ta sig mot gränsen mot Polen och passera den?

– Det här är ofta människor som befinner sig tillfälligt i landet, under studietiden, man har inte alls samma nätverk som andra och är väldigt mycket lämnade åt sitt eget öde. Många försöker ta sig till gränsen, men sedan är det väldigt många som upplever negativ särbehandling vid gränsen. Det handlar om att de får ställa sig sist i kön, att man kollar deras pappa mycket noggrannare. Folk som inte lyckats få med sig passet, som flytt brådstörtat, kan inte komma över alls. Det det finns rapporter om detta längs hela gränsen mot Polen, men även andra länder.

I avsnittet hör du även om de informella nätverken av frivilliga, som hjälper strandade afrikanska medborgare på flykt från Ukraina.

