Studio DN: Kommer Putin kalla kriget för ett krig nu?

Vad är Segerdagen?

– Ursprungligen var det en dag som instiftades precis efter andra världskriget. Det var den nionde maj, enligt sovjetisk Moskvatid, som Tyskland skrev på att man kapitulerat. Stalin stoppade firandet, eftersom han var rädd att veteranerna skulle få en för stark roll. Han visste att veteranerna var självständiga människor som visste vad krig var, och som hade sett hur det såg ut i väst. Men efter ett tag kom firandet tillbaka. Under Brezjnev blev det en större högtid. Men det är först nu, under Putin, som det har blivit en högtid som enligt mig påminner mer om en religiös högtid och är alltmer militaristiskt. För varje år ser man mer och mer militärteknik i paraderna under firandet. Inte bara stridsvagnar, utan missiler och robotar. Och helst ska det vara så stora vapen som möjligt, säger Anna-Lena Laurén i Studio DN.

I år äger firandet rum i skuggan av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, och det har varit mycket spekulation kring hur Putin kan tänkas använda dagen för att trappa upp läget. En uppgift handlar om att Putin kan komma att kalla kriget för ett krig, och inte bara en specialoperation. Vad vet vi om hur segerdagen kan komma att användas som plattform för upptrappning eller propaganda?

– Faktum är att vi vet ingenting om de här spekulationerna. Både brittiska och amerikanska underrättelsetjänster har sagt att de har uppgifter på att Putin officiellt ska förklara Ukraina krig, vilket skulle kunna innebära mobilisering och inkallning av alla krigsföra män. Det som pågår i Ukraina i dag är absolut ett krig. Det är verkligen ingen specialoperation, som Kreml hävdar. Men för ryssar skulle det betyda en helt annan sak om det som pågår också får titeln ”krig” i Ryssland. Jag vet väldigt många som inte vill till Ukraina för att strida. Jag kan inte säga att USA och Storbritannien har fel i det här, de hade rätt underrättelseuppgifter när det gäller själva kriget. Så jag kan inte säga att de har fel i det här, men det känns lite främmande just för att Segerdagen inte brukar vara en dag där man vill komma med dåliga nyheter i Ryssland. Det är en dag då man vill minnas sina förfäder och vill vara ledig och ha det skönt. Men i dagens situation kan faktiskt vad som helst hända.

Detta är ett utdrag ur podden Studio DN. Lyssna på hela avsnittet för att höra mer om Segerdagens historiska betydelse i Ryssland och märkesdagens betydelse för kriget i Ukraina.

