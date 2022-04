Studio DN: Expert om kriget i Ukraina: ”De brott som begås är enorma”

Lyssna på avsnittet:

STUDIO DN Special: Kriget går inte Rysslands väg – men när tar det slut? 0:00 / 46:02

Ni har båda synts överallt under den senaste tiden – hur har era arbetsdagar förändrats sedan Rysslands invasion av Ukraina?

– Man måste se till att ta paus. Man behöver koppla av och stiga ur detta och göra något annat. Det är nog viktigt för hela svenska folket tror jag, att inte ständigt vara klistrad vid informationsströmmen. Utan att hitta sätt att behålla vårt gemensamma lugn under den press vi alla är utsatta för, säger Katarina Engberg i Studio DN.

– Det har varit en stor dimma ända sedan det började, med konstanta minutuppdateringar. Men som forskare på rysk krigföring får man ju sällan empiri, så ett problem är att man ofta generaliserar för mycket, och utifrån relativt få fall. Det är sådant som inte ger avkastning just nu i forskningen. Man får en helt annan förståelse av att följa det här på minutbasis och kan se dynamiken – men om ett år kommer bedömningarna att låta helt annorlunda, säger Oscar Jonsson.

Det talas om stora ryska förluster på upp mot 15 000 döda soldater. Hur mycket är det i relation till andra krig?

– 15 000 man – det var sådana förluster som Sovjetunionen hade under tio år i Afghanistan. Det kändes i den ryska befolkningen: vi fick soldatmödrar och civilt motstånd, om man kan tala om det i Sovjetunionen. Men det kändes i den ryska kroppen. Om man kan sälja in till den ryska befolkningen att ”vi kämpar mot nazisterna” så är det klart att ryssarna är mer benägna att ta förluster än när det gällde Afghanistan. Men att få 15 000 förlorade, plus alla sårade och försvunna, är ett stort slag för Ryssland. En del av stridskrafterna är dessutom värnpliktiga som skrivit på kontrakt, så de betraktas som yrkessoldater, men är det under begränsad tid, och verkar ha varit illa förberedda. Ryssland är ju inte bara vårdslös med den ukrainska befolkningen, utan även med den egna, säger Katarina Engberg.

– Verkligen. USA tappade 4 500 man i Irak under lång tid där. Så 15 000 – det är väldigt stora siffror. Punkt, säger Oscar Jonsson.

I avsnittet får du också reda på hur det ryska beslutsfattandet går till, om vad man kan vänta sig av fredssamtalen och om vad utredningarna om krigsbrott betyder.

Lyssna på hela avsnittet här:

STUDIO DN Special: Kriget går inte Rysslands väg – men när tar det slut? 0:00 / 46:02

Programledare: Sanna Torén Björling

Producent: Sabina Marmullakaj

Podden är gratis för alla. Lyssna i DN-appen eller på Podplay eller andra poddplattformar.

I DN-appen kan du välja att ladda ner och lyssna offline. Ladda ner Dagens Nyheters app för iOS här och för Android här. Information om alla poddavsnitt finns här.