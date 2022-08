Studio DN: Sanna Marin – festar för hårt eller döms för hårt?

Lyssna på avsnittet här:

Vem är Sanna Marin?

– Hon är en 36-årig kvinna från Tammerfors och har vuxit upp i det socialdemokratiska partiet. Hon kom tidigt in som politiker och var stadsfullmäktigeordförande ett tag. Hon blev känd genom Youtubeklipp där hon får tyst på en jättelång diskussion i stadsfullmäktige, om att införa spårvagn i Tammerfors. Sedan kom hon till makten och blev statsminister lite av en slump. Antti Rinne, som var statsminister efter förra valet 2019, avgick. Sanna Marin fick frågan om hon skulle kunna tänka sig att bli statsminister under ett EU-möte och tackade ja, säger Philip Teir i Studio DN.

Hon har fått stor internationell uppmärksamhet genom Natofrågan. Men den senaste tiden har det mesta handlat om filmklipp där hon dansar och roar sig på privata fester. Vad är det som hänt?

– Hon var redan internationellt känd för uppmärksammade händelser, men som inte direkt är skandaler. Som när hon fotograferats för en finsk damtidning utan någonting under sin kavaj. Det var inte en särskilt vågad bild, men det blev ändå en nyhet, och den internationella uppmärksamheten handlade om att ”finländare är upprörda över Sanna Marins kavajbild”. Under slutet av pandemin var hon på krogen med sina vänner, efter att ha exponerats för covid via utrikesministern, som testat positivt samma dag. Diskussionen har handlat om den typen av ganska små moralistiska frågor. Men det senaste som hänt publiceringen av en film som har spridits via Instagram. Det är en fotograf som Sanna Marin umgås mycket med, som haft ett privat festkonto med 90 följare, där hon lagt upp bilder och filmer från privata fester. Tidningen Iltalehti skrev typ att ”vi publicerar den här filmen eftersom den har samhällelig betydelse, eftersom det vår statsminister som dansar”, sedan dess har det varit den stora snackisen.

