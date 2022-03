Studio DN: Tre frågor om kriget: Vad händer i Ukraina just nu?

Lyssna på avsnittet:

Vi ska försöka bena ut tre huvudfrågor som rör kriget just nu. Om vi börjar med en analys du skrivit om ämnet ”Därför går inte kriget i Ukraina som Putin önskat”. Det är något som upprepats under de snart tre veckorna som gått sedan Rysslands storskaliga anfall mot Ukraina. Vad är det just nu som pekar mot att den ryska militära strategin inte fungerar?

– Det är så uppenbart för alla att den här ”specialoperationen” som Putin kallar kriget, och som inleddes 24 februari, skulle ta två-tre dagar. Det sades inte rakt ut, men Ukrainas regering skulle kollapsa, en marionettregering styrd från Moskva tillsättas och Ukraina skulle förklaras neutralt och aldrig gå med i Nato. Istället har de ryska styrkorna fastnat utanför Kiev och ägnar sig åt robot- och artilleribeskjutning av civila mål och infrastruktur. Jag grunnar på varför. Ett svar är att man underskattat ukrainarna. Ett annat svar är att Putin hade en förvrängd bild av Ukraina, vilket är konstigt med tanke på Rysslands stora spionorganisation och underrättelsetjänst. Av någon anledning har Putin fått för sig att Ukraina inte är ett riktigt land eller ett eget folk – utan egentligen ryssar som längtar efter att tillhöra Ryssland. Att man ”bara kan knalla in så kollapsar hela landet”, säger Michael Winiarski i Studio DN.

I måndags kväll utförde redaktören Marina Ovsiannikova en protest mot kriget under pågående nyhetssändning i den ryska tv-kanalen Första kanalen. Vad säger aktionen om den ryska opinionen och om hur det går för Putin och hans strategi?

– Det är jättesvårt att veta hur opinionen är fördelad. Jag mötte själv ukrainska flyktingar vid polska gränsen på krigets andra dag. En kvinna berättade om när hon ringer släktingar i Ryssland. På frågan ”varför har ni startat det här kriget?” svarade släktingarna i Ryssland att ”vadå, det är Ukraina som startat krig mot Ryssland”. Desinformationen och den totala förfalskning som pumpas ut som en slags hjärntvätt i ryska medier har nog ganska stor effekt. Särskilt i den generation som bara hämtar sin information från tv. Jag tror oroväckande många stödjer kriget men att det kommer förändras i takt med att fler ryssar inser att många unga soldater dödas och att det går ganska dåligt för Ryssland.

I avsnittet får du höra mer om situationen för civila i Ukraina, om de humanitära korridorerna, krigsbrott och om omvärldens medlingsförsök.

Programledare: Ülkü Holago

Producent: Sabina Marmullakaj

