Suezkanalen – en historia om slavarbete och storpolitiska kriser

På en världskarta ser Suezkanalen ganska oansenlig ut. En smal rännil som löper fram mellan massiva gröngula och ljusblå block. Det gröngula utgör den afrikanska kontinenten och Främre Asien, det ljusblå symboliserar Medelhavet och Indiska oceanen.

Men låt er inte luras. Denna till synes obetydliga passage är en av världens viktigaste transportleder och anses vara ett av historiens mest banbrytande byggnadsprojekt.

Den 19 landmil långa kanalen förbinder Medelhavet med Röda havet och Indiska oceanen. När Suezkanalen stod klar behövde inte längre sjöfarten mellan Asien och Europa ta omvägen förbi Afrikas sydspets Godahoppsudden. Ja, kanalgrävandet har faktiskt förvandlat den afrikanska landmassan till en gigantisk ö.

Dygnet runt, året om trafikeras Suezkanalen av oljetankers och fraktfartyg lastade med allt från lösnaglar till stålbalkar. Långt under kanalens sandbankar ligger benresterna av de hundratusentals som dukade under vid kanalbygget, av utmattning eller epidemier.

Kanalen i sin nuvarande form invigdes för drygt 150 år sedan, i november 1869. Men idén om en vattenburen väg i området är betydligt äldre än så. Redan för 4.000 år sedan anlade de egyptiska faraonerna en kanal mellan Röda havet och Nilen, men förbindelsen sandade ganska snart igen.

När Napoleon Bonaparte, befälhavare över Frankrikes krigsmakt, invaderade Egypten år 1798 återuppväcktes planerna på en anslutning mellan Medelhavet och Röda havet. Napoleon ville ge Frankrike ett försprång framför engelsmännen i handeln med Fjärran Östern.

Men Napoleons fälttåg i Egypten var kortvarigt och misslyckat. I stället blev det hans landsman, den tidigare franske konsuln i Kairo, Ferdinand de Lesseps, som några decennier senare tog initiativet till kanalbygget.

År 1854 lade de Lesseps fram sin idé för den dåvarande härskaren över Egypten, kediven (en persisk härskartitel) Mohammed Said. Kediven lät Ferdinand de Lesseps långtidshyra en en landremsa genom öknen. Fransmannan bildade ett internationellt konsortium och bjöd in utländska intressenter att satsa pengar i projektet.

Men när det kom till kritan var inte många beredda att ta risken, förutom Frankrike. Egypten gick in och räddade kanalbyggets finanser genom att kediven lånade pengar av banker i Europa och gick in med nära hälften av pengarna.

Bygget påbörjades år 1858. I historieböcker syns bilder på mudderverk som banar väg för kanalen genom öknen, och herrar i halmhatt som hanterar avvägningsinstrument. Vad som glöms bort, eller döljs, är det obarmhärtiga slavarbetet.

Det nödvändiga jobbet att forsla undan ökensanden gjordes med enkla spadar och primitiva skottkärror och utfördes av egyptiska lantarbetare, fellahs, som tvångsrekryterades. På senare tid har Egyptens utbildningsministerium forskat i kanalbyggarnas villkor.

Under de tio år som det tog att få kanalen färdigbyggd deltog en miljon man. Medan ingenjörerna och arbetsledarna bodde i nyuppförda städer där det fanns bagerier, och banker, hade arbetarna knappt tak över huvudet.

Ferdinand de Lesseps hade en vision om Suezkanalen som en "fredens kanal" där krigsfartyg och arméer var bannlysta. Men verkligheten körde ganska omgående över de Lesseps idealistiska drömmar. När det tunga grävjobbet var gjort kom mudderverken. Bilden är tagen i mitten av 1860-talet, under byggandet av kanalen. Länge trodde man att nivåskillnaden mellan Röda havet och Medelhavet skulle försvåra ett kanalbygge. Men det visade sig att höjdskillnaden endast är cirka 1,5 meter. Utslaget på kanalens längd gör det att det Suezkanalen inte behöver några slussar. De europeiska experterna som rekryterades till kanalbygget hade en bekväm tillvaro. Men de egyptiska lantarbetare som tvångsrekyterades till grävarbetet levde under slavliknande förhållanden. Port Said vid Medelhavet växte och frodades när kanaltrafiken kom i gång i slutet av 1860-talet. Bilden är från 1895. Vid den tiden hade staden fått dåligt rykte. Den svenske författaren Sigfrid Siewertz beskrev Port Said som "ett vedervärdigt hål fullt av Levantens slödder".

De arbetade i tolvtimmarsskift i ett av världens hårdaste ökenområden, där dagstemperaturen kan nå 50 grader. Farsoter som kolera, smittkoppor och dysenteri bröt ständigt ut. Det beräknas att omkring 100.000 av arbetarna dog under kanalbygget.

Detta hindrade inte Egypten och Frankrike från att satsa på århundradets fest i samband med kanalinvigningen den 17 november 1869. Kediven Mohammed Said hade nu efterträtts av sonen Ismail, ofta karakteriserad som en festprisse och livsnjutare. Författaren Niklas Rådström beskriver vådliga interiörer från invigningen i sin reseskildring ”I Egypten däremot” (Wahlström & Widstrand, 1984).

Bland annat lät Ismail uppföra ett specialbyggt palats i Kairo till den franska kejsarinnan Eugénie, där hon bodde de fåtal dagar hon tillbringade i Egypten. Sextusen gäster bjöds in till festligheterna, bland dem samtidens stora kulturpersonligheter som till exempel den norske dramatikern Henrik Ibsen. Gästerna trakterades av femhundra kockar och passades upp av tusen servitörer som rest in till Egypten från Frankrike.

Ett operahus byggdes för att fira kanalens öppning och dåtidens mest kände kompositör, italienaren Giuseppe Verdi, engagerades. I festyran skrev han operan ”Aida”, om krig och passionerad kärlek i det antika Egypten.

Festen var inte fri från missöden. I Port Said vid inloppet till Medelhavet hade kediven laddat för ett enastående fyrverkeri, men förrådet med fyrverkeripjäser antändes och höll på att orsaka en katastrof i staden.

Ett fartyg gick på grund i kanalmynningen (känns det igen?) innan den kejserliga yachten L'Aigle som första båt skulle segla in i Suezkanalen. Ferdinand de Lesseps gav helt sonika order om att det havererade fartyget skulle sprängas i luften.

Kanalen blev en succé, särskilt för de sjöfarande euroepiska kolonialmakterna. Nu kunde engelsmännen snabbare och säkrare frakta hem teak från Burma, fransmännen silke från Vietnam och portugiserna kryddor från Goa.

Men Egypten drabbades av en rejäl baksmälla efter kanalfesten. Byggnationen hade blivit mer än dubbelt så dyr som beräknat. Egypten kunde inte betala tillbaka på lånen och tvingades till statsbankrutt. Ismail rafsade åt sig det han kunde av statskassan och gick i landsflykt i Turkiet. År 1882 inledde Storbritannien en lång ockupation av Egypten och tog även över Suezkanalen och kanalbolaget.

Men efter det första världskrigets slut år 1918 började det brittiska imperiet knaka i fogarna. Egypten gavs viss självständighet några år senare, även om britterna behöll en del av inflytandet. Det tog ytterligare några årtionden, efter ”de fria officerarnas kupp” år 1952 som leddes av översten Gamal Abdel Nasser, innan Egypten skulle få reellt självbestämmande.

När jag för första gången besökte staden Suez som ligger vid den södra kanalmynningen, det var i slutet av 1980-talet, lade jag särskilt märke till husfasaderna. Otaliga hus i staden var ärrade av kulor, granatsplitter eller bomber. Det var spåren efter två globala konflikter som drabbat Suez och kanalen: Suezkriget år 1956 och Sexdagarskriget år 1967.

● Suezkriget inleddes i juli 1956, när Nasser, som nu blivit president, deklarerade att Suezkanalen skulle nationaliseras. Nassers tanke var att intäkterna från fartygen som passerade kanalen skulle bekosta byggprojekt som satts i gång för att förbättra Egyptens infrastruktur.

Nassers beslut väckte stor vrede hos Storbritannien, Frankrike och Egyptens grannland Israel. I oktober 1956 gick israelisk militär in på Egyptens territorium och i november samma år påbörjade franska och brittiska trupper en intervention med bland annat flygbombning av Port Said.

Men den amerikanske presidenten Dwight D Eisenhower motsatte bestämt aggressionen mot Egypten. Sovjetunionen blandade sig också i krisen och under några senhöstveckor såg läget ytterst allvarligt ut. Var det dags för en stormaktskonfrontation? Skulle kärnvapen komma till användning?

Spänningen avtog dock. FN satte upp en fredsbevarande styrka, den första i världsorganisationens historia, som skulle skydda kanalen. I efterhand har Suezkrisen år 1956 blivit ihågkommen som det tillfälle då Storbritannien och Frankrike tågade ut från stormaktsarenan. Nu började i stället supermakternas era, en värld där USA och Sovjetunionen dikterade villkoren.

Suezkanalen stängdes temporärt i samband med kriget, men öppnade på nytt i mars 1957, nu i egyptisk ägo.

● Sexdagarskriget började med en arabisk uppladdning vid Israels gränser. I maj 1967 sparkade Egyptens president Nasser ut FN:s fredsbevarande styrkor från Sinaihalvön och från Gaza och förde fram militärförband mot gränsen. Israel slog till först och inledde en blixtattack med sin flygplansflotta på morgonen den 5 juni.

Stora delar av Egyptens flygvapen slogs ut i offensiven. Även Egyptens allierade - Jordanien, Syrien och Libanon - led stora förluster. Den 11 juni var kriget över med Israel som segrare. En stor buffertzon i form av Gazaremsan, Sinaihalvön, Golanhöjderna samt Västbanken låg nu under israelisk kontroll.

Och Suezkanalens flodbanker hade plötsligt hamnat i frontlinjen. På den västra sidan stod egyptiska trupper. På den östra sidan, den av Israel ockuperade Sinaihalvön, fanns IDF, den israeliska armén. Än en gång stängdes Suezkanalen. Egypten blockerade vattenvägen för den israeliska marinen.

Stoppet blev förödande för 14 fartyg som inte hunnit ut och fann sig ”inlåsta” i kanalen. Fartygen med besättning tvingades ankra i den bredaste delen av kanalen, den så kallade Bittersjön. De strandsatta fartygen kom från åtta olika nationer; två av dem, m/s Killara och m/s Nippon, var svenska.

De instängda fartygen kom att kallas ”gula flottan” eftersom den flygande ökensanden färgade fartygsplåtarna gula. Det påtvingade stoppet kom att vara i över åtta år. Men efterhand kunde de flesta besättningsmännen lämna fartygen, och i början av 1975 öppnade Suezkanalen åter för internationella transporter.

I takt den ökade efterfrågan på olja och på produkter från den asiatiska tillverkningsindustrin har Suezkanalens betydelse ökat. Och för det överbefolkade och resurssvaga Egypten har kanalavgifterna blivit en livlina.

Den egyptiska ekonomin vilade länge på fyra ben: turism, export av olja och gas, pengar som skickas hem från utlandet (främst Gulfstaterna) av gästarbetande egyptier, samt intäkterna från fartygen som trafikerar Suezkanalen.

Men i dag är turismen i Egypten obefintlig. De utländska gästerna har skrämts bort av terrordåd och oroligheter, och covid-19-pandemin har gjort ont värre. Pandemin har även påverkat möjligheterna för egyptier att arbeta utomlands. Följden har blivit att den egyptiska ekonomin hänger på en ännu skörare tråd än tidigare.

För sex år sedan invigde Egyptens nuvarande president, Abdulfattah al-Sisi, ett prestigeprojekt kallat Nya Suezkanalen, en utvidgning och tillbyggnad av kanalens övre del. 37 kilometer är en helt ny kanal och 35 kilometer en breddning av den redan existerande farleden.

Bygget blev klart på rekordtid: ett år i stället för planerade tre. Tillbyggnaden har kortat väntetiden för fartygen i kanalen från 18 timmar till elva. Förhoppningen var att tillströmningen av fartyg skulle öka rejält. Bygget sågs som en fjäder i hatten för den hårdföre tidigare militärledaren al-Sisi, som störtade den islamistiska regimen I Egypten år 2013.

Men den Nya Suezkanalen har hittills blivit en besvikelse. Trafiken ligger kvar på samma nivå som innan tillbyggnaden. Lägre bränslepriser har gjort att många rederier ändå väljer att ta den längre vägen runt Afrika.

Satsningen, som kostade Egypten motsvarande 70 miljarder kronor, har inte betalat sig. Nu får al-Sisi kritik för att kanalbygget snarare blivit ett monument över honom själv än ett projekt som stärker den egyptiska ekonomin.

Dessutom har breddningen och utbyggnaden av kanalen fått ekologiska konsekvenser. De naturliga spärrar som fanns tidigare i kanalen form av mindre sjöar med högkoncentrerat saltvatten har nu spätts ut. Det har underlättat för havsorganismer från Röda havet att ta sig norrut med strömmarna och sprida sig i Medelhavet.

Bland annat har det skett en stor ökning av giftiga maneter i östra Medelhavet som hotar ekosystemet – och plågar badande turister. En annan invasiv art är tryckfisken som vanligtvis lever på koraller i Röda havet, men som nu hotar musselodlingarna i Medelhavet.

I bärgningsarbetet som efter sex dygn drog loss det strandade jättefartyget Ever Given deltog ett tiotal bärgningsfartyg samt mudderverk och grävare.

Efter att i sex dygn fungerat som en effektiv propp för framkomligheten i Suezkanalen drogs jättefartyget Ever Given loss tidigare i veckan. I skrivande stund får Ever Given sina blessyrer inspekterade och ompysslade innan hon kan fortsätta sin färd till slutmålet Rotterdam.

Kvar på land står vi andra, med den nyvunna insikten att det bara behövs en grundstötning på ett enda fartyg, en felmanöver eller ett litet hinder på vägen, för att skicka konvulsioner genom hela världsekonomin.