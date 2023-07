Svagt stöd för kampen mot kolkraft i Sydafrika

Logga in

Sonens diagnos väckte miljöengagemanget för drygt 20 år sedan. Promise Mabilo hade flyttat från hemorten Nelspruit i östra Sydafrika för att söka jobb i den större staden Emalahleni. Hennes nioåring fick snart problem med luftrören och andningen.

– Han blev väldigt sjuk, hostade och jag såg hur han led. Först hade jag inte pengar för att söka vård och jag kände att jag inte visste vilka frågor jag skulle ställa till läkarna. Men till sist tog jag honom till en klinik, berättar Mabilo.

Läkarna kunde konstatera att sonen utvecklat astma. Promise Mabilo anade vad som var orsaken.

Bild 1 av 3 Kolindustrin har lämnat stora avtryck i provinsen Mpumalanga, där gruvor och kolkraftverk ligger tätt intill varandra. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 2 av 3 Kolindustrin har lämnat stora avtryck i provinsen Mpumalanga, där gruvor och kolkraftverk ligger tätt intill varandra. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 3 av 3 En kolgruva utanför Emalahleni i Sydafrika. Foto: Erik Esbjörnsson

Det var inte jordbruket på highvelden – den sydafrikanska högplatån som täcks av böljande vete- och majsfält där dammet yr under senhöstens torra månader. Utan det var dammet från dagbrotten som omger staden, och som virvlar i luften när de tunga lastbilarna dundrar fram genom kvarteren.

Och partiklarna som sprids över velden från kolkraftverkens skorstenar.

Stadens namn Emalahleni betyder ”plats för kol”. Tolv mil åt sydväst ligger metropolen Johannesburg, som producerat en tredjedel av allt guld i världen. Sju mil västerut ligger Cullinan där historiens största diamant en gång hittades. Kolet från Emalahleni stod för energin när den sydafrikanska gruvindustrin byggdes upp.

Promise Mabilos engagemang för miljön och klimatet väcktes efter att hennes son fått astma. Foto: Erik Esbjörnsson

Eftersom kol krävs i enorma mängder är det lönsamt att lägga kraftverken nära gruvorna. Inom en radie av fem mil runt Emalahleni ligger därför sju av Sydafrikas tolv kolkraftverk. De bidrar till att ägaren Eskom, det nationella elmonopolet, står för 42 procent av Sydafrikas koldioxidutsläpp, och en fjärdedel av hela Afrikas.

Föroreningarna förpestar omgivningen för provinsen Mpumalangas närmare fem miljoner invånare.

Läkaren förklarade för Promise att även hans egna barn blev dåliga när de kom för att besöka honom från hemprovinsen KwaZulu-Natal. Det var då hon började undra hur utbrett problemet var.

– Hur många andra kvinnor lider tillsammans med sina barn? Jag och ett par väninnor började med dörrknackning, vi hade ett formulär för att ställa frågor. Då förstod vi hur illa det var. Det var väldigt utbrett.

Promise Mabilo håller ett seminarium för grannarna i staden Emalahleni i östra Sydafrika. Foto: Erik Esbjörnsson

Mpumalanga har av Greenpeace pekats ut som en av världens värsta platser när det gäller utsläpp från kolindustri och kolkraft. Inget annat område i världen har så stora utsläpp av svavel- och kvävedioxid som Mpumalanga. Utsläppen förkortar livet för tusentals människor varje år och skapar problem för små barn, som fallet med Promises son visar.

Hon tog tag i saken och började opinionsbilda mot kolet och informera om fördelarna med en grön omställning. För sju år sedan startade hon den lilla organisationen Vukani. Lokalen hon använder är ett enkelt hus med solpaneler på taket i förorten Kwa-Guqa i de västra utkanterna av Emalahleni.

Hit kommer en kylig tisdag i juni ett tiotal grannar som delas upp i två grupper för att prata om luftföroreningarnas effekter.

Ute på gården berättar Promise Mabilo att det är ett arbete i uppförsbacke.

– De flesta bara skrattar och säger att ”du drömmer, vi är uppvuxna på kol”. Om vi pratar med arbetarna i gruvorna så tänker de inte ens på vad som kan göras åt problemet, bara att ”människor kommer att förlora sina jobb”. Det finns ingen politisk vilja för en energiomställning, berättar hon.

Fakta. ”Loadshedding” – avlastande strömavbrott På grund av den kroniska elbristen lever sydafrikanerna sedan flera år under olika stadier av permanenta strömavbrott, med syfte att minska efterfrågan när produktionen inte håller jämna steg. Marknadspriser av svenskt snitt är omöjliga att genomföra politiskt. I stället drabbas alla invånare av regelbundna strömavbrott som roterar från område till område enligt ett förutbestämt schema. För varje nivå av så kallad loadshedding minskar användningen med 1 000 megawatt. Som exempel: Vid nivå fyra, som är en vanlig lägstanivå när landets konsumtion är normal, saknar ett vanligt kvarter el mellan klockan 14.00 och 16.30 samt mellan 22.00 och 00.30. Vid nivå sex eller sju kan det handla om närmare 12 timmar per dygn utan el. Visa mer Visa mindre

Lägg till problemet med ”loadshedding”, som starkt präglat sydafrikanernas vardag under senare år. Det innebär roterande strömavbrott, för att minska användningen i ett land med kroniskt underskott av el.

Sedan apartheidtiden har regeringspartiet ANC rullat ut elektricitet till miljontals människor som inte hade tillgång till ström tidigare. Problemet är att man samtidigt kraftigt eftersatt investeringar och underhåll i produktionsledet. Och under den tidigare presidenten Jacob Zumas år vid makten plundrades elbolaget Eskom på tillgångar till den grad att bolaget var nära att kollapsa.

Den åldrande kraftverken är i akut behov av underhåll, men på grund av elbristen körs de allt hårdare med ständiga haverier som följd. Därför väntar många sydafrikaner bara på att de nya kraftverken, flaggskeppen Medupi och Kusile, ska öppna. De kommer att bli två av världens största kolkraftverk när de står klara.

Bild 1 av 3 Kraftverket Kusile kommer att bli det största på södra halvklotet när det står klart. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 2 av 3 Kraftverket Kusile. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 3 av 3 Kraftverket Kusile. Foto: Erik Esbjörnsson

Inne i miljögruppens lilla hus har de två grupperna samlats i ett rum, där väggarna är täckta av informations- och kampanjmaterial om miljö och klimat, för att redovisa sina slutsatser. Andile Shabangu är språkrör för den ena gruppen och börjar skriva på ett stort block.

– Varför är dålig luftkvalitet ett problem? För den gör människor sjuka och djur och växter dör, och den innebär ett brott mot deras rätt till en ren miljö, säger hon och skriver med tuschpennan, och fortsätter:

– Hur kan vi lösa problemet? Genom att sluta att bränna fossila bränslen och stänga gruvorna och kraftverken.

Shabangu är 19 år och den enda tonåringen i gruppen som mest har medelålders medlemmar. Till skillnad från klimatrörelsen i Europa är det relativt få unga som engagerat sig i frågan i Sydafrika.

Kolterminalen vid kraftverket Kusile, som är under uppbyggnad. Foto: Erik Esbjörnsson

Fem mil västerut tornar det väldiga kraftverket Kusile upp sig på en höjd. Kusile kan beskrivas som den sydafrikanska elsektorns motsvarighet till tunnelbygget genom Hallandsåsen, ett projekt som slukat resurser och aldrig tycks bli klart trots att det gått mer än 15 år sedan det första spadtaget.

Efter att Eskom i flera år påpekat för ANC-regeringen att ny produktion behövdes, sjösattes två parallella projekt i mitten av 00-talet: Kusile och Medupi. Kusile kommer när det är helt färdigt att bli det största kolkraftverket på södra halvklotet med en effekt på 4 800 megawatt, motsvarande mer än två tredjedelar av hela Sveriges nuvarande kärnkraftseffekt.

För att driva de sex enheterna krävs totalt 56 000 ton kol per dygn. Varje minut kommer en lastbil att dumpa sin last av kol, dygnet runt, tills den näraliggande gruvan New Largo tas i drift och lastbilarna ersätts av transportband.

– Men just nu är bara en av sex enheter i drift, förklarar kraftverkschefen Grace Olukune när DN efter åtta månaders väntan fått tillstånd att besöka anläggningen.

Efter att delar av en skorsten kollapsade i fjol är tre enheter utslagna och en annan har skadats i en brand, medan den sista snart är färdigställd.

Bild 1 av 3 Kraftverkschefen Grace Olukune på Kusile. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 2 av 3 Kraftverkschefen Grace Olukune i samspråk med kolleger på kraftverket Kusile. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 3 av 3 Zandi Shange är byggchef och ansvarig för färdigställandet av kraftverket Kusile, som kommer att bli det största på södra halvklotet när det står klart. Foto: Erik Esbjörnsson

Grace Olukune guidar runt anläggningen, tillsammans med Zandi Shange som kallats in som byggchef under sluttampen av bygget. De två kvinnorna har minst sagt pressen på sig att leverera. För när Kusile är färdigställt skulle strömavbrotten i princip kunna upphöra.

Om det inte vore för att underhållet då måste utökas på övriga kraftverk. Först när systeranläggningen Medupi i nordväst också är klar kan sydafrikanerna åter njuta av el utan avbrott.

– Den största missuppfattningen hos allmänheten är nog att de tror att vi inte jobbar. Men vi sliter allihopa, säger Grace Olukune.

– Samtidigt förstår jag deras frustration. Ibland när jag har varit här till tre på morgonen och kör hem, så går inte garageporten upp för vi har ”loadshedding” (belastningsutjämning) hemma. Det är klart att det inte känns så roligt, säger Grace Olukune.

Bild 1 av 3 Grace Olukune och Zandi Shange är de två kvinnorna som kan lösa Sydafrikas problem med ”loadshedding”, ständiga strömavbrott. Olukune ansvarar för driften av de enheter som tas i bruk och Shange är ansvarig för bygget av kraftverket. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 2 av 3 Zandi Shange pratar med byggarbetare på kraftverket Kusile. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 3 av 3 Detaljbild från kraftverket Kusile. Foto: Erik Esbjörnsson

Hon och Shange har bara varit på Kusile i ett par år och kan knappast lastas för den huvudsakliga orsaken till alla förseningar: korruption. Bygget av Kusile har, liksom andra delar av Eskoms verksamhet, präglats av omfattande fusk vilket gjort att undermåliga bud har vunnit i anbudsprocesserna.

Höga ledare inom regeringspartiet ANC har pekats ut av Eskoms tidigare vd André de Ruyter. Han har dessutom anklagat ANC-politiker för att aktivt sinka den gröna omställningen för att skydda sina intressen i kolindustrin.

Vid klimatmötet i Glasgow 2021 fick Sydafrika tillgång till motsvarande 90 miljarder kronor i extremt fördelaktiga lån för att på allvar börja utbyggnaden av sol- och vindkraft. Inte mycket har hänt sedan dess.

En tröst är att de två nya kolkraftverken Kusile och Medupi fångar in drygt 80 procent av de farliga utsläppen av svavel- och kvävedioxid, vilket innebär att luften kommer att bli mindre dålig för de boende i Mpumalanga.

– Den nya tekniken gör att vi inte får samma miljöpåverkan och detta regleras av licenser som vi har ansökt om, säger kraftverkschefen Grace Olukune.

Men koldioxiden är kvar?

– Koldioxiden är inte vårt bekymmer just nu.

Promise Mabilo och Andile Shabangu på miljöorganisationen Vukanis kontor i Emalahleni. Foto: Erik Esbjörnsson

Tillbaka i Emalahleni ger Promise Mabilo inte mycket för pratet om en renare kolkraft.

– Det är sådant som ”Mister Clean Coal” pratar om, säger hon och syftar på ANC-ministern Gwede Mantashe som är ansvarig för energi och mineraltillgångar.

Han har gång på gång försvarat kolet som han anser har en framtid långt bortom Kusiles livslängd på 60 år.

– Han älskar kol väldigt mycket men det finns inget sådant som rent kol. Det är smutsigt, punkt slut.

För den dåliga luften orsakas inte bara av kraftverken, utan även av gruvorna och logistikkedjan, enligt Mabilo.

Men varför har så få unga engagerat sig mot kolkraften i Sydafrika? Promise Mabilos engagemang väcktes av hälsokonsekvenserna, som kommer över tid. Och som väcker mest oro hos den som hunnit få småbarn.

Andile Shabangu, 19, är en av få unga som engagerat sig i kampen mot kolkraften. Foto: Erik Esbjörnsson

I ett land där hälften av alla unga upp till 35 års ålder är arbetslösa, vill många bara ha ett jobb.

Andile Shabangu, 19-åringen i miljögruppen, säger att många av hennes kompisar räknar med en framtid i kolbranschen när de är klara med utbildningen. Själv slutade hon skolan i fjol och tog ett sabbatsår.

Sedan var planen att söka ett lärlingsprogram på sju månader och därefter hoppas på anställning i gruvnäringen. Men så råkade hennes mamma vara bekant med Promise Mabilo, som bjöd in henne till gruppen.

– Jag visste inget om detta tidigare. Som barn var vi ju vana och såg inget konstigt med att ha täppta näsor, inflammerade bihålor och ömma halsmandlar. Nu vet jag att det inte är normalt.

Fakta. Mest el från kolkraft ● 14 kolkraftverk som ägs av det statliga elmonopol Eskom producerar i dagsläget 42 000 megawatt, vilket motsvarar drygt 80 procent av elkraften i landet. • Landet är den 16:e största utsläpparen i världen av växthusgaser med runt 1,13 procent av globala utsläpp. Per capita ligger Sydafrika på plats 45. • Landet har genom ett klimatavtal (från COP26 i Glasgow 2021) fått tillgång till 8,5 miljarder dollar i fördelaktiga lån, motsvarande 88 miljarder kronor, för att till 2035 minska sitt beroende av kol med 50 procent. • Nästan tio gånger mer pengar beräknas behövas för att landet ska nå nollutsläpp till 2050. Källa: AP, DN Visa mer Visa mindre

Vad säger kompisarna om ditt miljöengagemang?

– De tycker det låter tråkigt. Andra säger att ”okej, vi kanske kommer förbi” och jag försöker förklara för dem att detta är något nytt att engagera sig i, något annorlunda. Det är framtiden!

I juli ska hon själv föreläsa för andra ungdomar på ett arrangemang som organisationen anordnar, i hopp om att locka fler unga. Och planen för framtiden är klar:

– Jag ska flytta till Johannesburg eller Durban. Och plugga miljörätt. Och bli advokaten som tar de här gruvorna och kraftverken till domstol och får dem att stänga.