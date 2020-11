Svarta och latinamerikanska arbetarkvinnor vann valet åt Biden

USA-valet 2020

När alla röster har räknats i årets presidentval förväntas Joe Biden ha fått stöd av minst 80 miljoner amerikaner, enligt CNN. Det är ett historiskt rekord. Biden har då fått 15 miljoner fler röster än vad Hillary Clinton fick 2016 och 18 miljoner fler röster än Donald Trump fick när han blev president samma år.

Efter Donald Trumps valseger vallfärdade världens nyhetsmedier och politiska analytiker till små fabriksstäder på landsbygden i rostbältet i norra USA. Alla ville förstå sig på Trumps anhängare.

Sedan dess har den amerikanska politiska debatten dominerats av diskussioner om rostbältets vita arbetarmän, ofta under förevändningen att denna väljargrupp länge är bortglömd och förbisedd. Trumps seger fick under många år den amerikanska kulturen att vända strålkastarna mot den vita landsbygden. Böcker som JD Vances ”Hillbilly elegy” sålde flera miljoner exemplar och den kommer nu i veckan som en påkostad Hollywoodfilm. Den luttrade tidningsredaktören Bill Bradlee åkte till Pennsylvanias landsbygd för en reportagebok om Trump-väljare som fick heta just ”De bortglömda”.

Det går att ifrågasätta hur bortglömd en väljargrupp är om den samtidigt haft monopol på den politiska debatten i fyra år. Även inför årets val riktades mycket fokus på rostbältets vita män, men det var inte där valet avgjordes.

Kärntrupperna bakom Bidens valseger var inte vita arbetarmän, utan äldre svarta och latinamerikanska kvinnor, som länge varit de mest osynliga väljargrupperna i USA. Bidens seger kan enklast förklaras av att han kraftigt ökade stödet bland låginkomsttagare över hela USA, men den mest betydelsefulla ökningen kom just bland svarta och latinamerikanska arbetarkvinnor i storstäder som Atlanta, Milwaukee, Philadelphia och Detroit.

Hans valseger tar kål på den seglivade myten om att amerikanska låginkomsttagare främst är vita män i blåställ. Det är en föråldrad bild. De stora fabriksstäderna i norra USA kollapsade redan på 1970-talet. Det är därför regionen har kallats just rostbältet.

I dagens USA är de flesta låginkomsttagare inte vita män, utan svarta och latinamerikanska kvinnor med serviceyrken. De städar hotell, säljer snabbmat, kör Uber och levererar Amazon-paket.

Om det finns ett tydligt väljarmönster i presidentvalet så är det att Biden ökade bland just dessa arbetarkvinnor, medan Trump ökade bland välbärgade män. Den enda väljargrupp där Trumps stöd växte markant var bland hushåll med inkomster över 100.000 dollar. Biden ökade däremot Demokraternas väljarstöd just bland hushåll med lägre inkomster.

Bidens segermarginal bland låginkomsttagare (i USA räknat som hushåll med inkomster under 50 000 dollar) var 15 procentenheter. Trump vann däremot med 11 procentenheter bland välbärgade hushåll, med inkomst över 100.000 dollar. Det enda av USA:s 50 storstadsområden där Trump vann var i Suffolk County, den mest välbärgade delen av Long Island utanför New York, hemvist för de exklusiva strandorterna The Hamptons. Bilden av Trump som en politiker med unik attraktionskraft hos arbetarväljare stämmer alltså inte.

Aktivisten Latosha Brow. Foto: Imagespace

Biden lyckades kraftigt utöka valdeltagandet bland svarta och latinamerikanska arbetarkvinnor i exempelvis Phoenix och Atlanta, i Arizona och Georgia, två av valets avgörande delstater. Där gjordes det viktigaste arbetet inte av Biden själv, utan av aktivister som Stacey Abrams, Nse Ufot och Latosha Brown, som åstadkom den historiska mobiliseringen av svarta kvinnor i Georgia. I Arizona och Nevada, två andra avgörande delstater, hade latinamerikanska kvinnoorganisationer lika stort inflytande.

Att det var kvinnor och etniska minoriteter som avgjorde valet för Biden har betydelse för hans ideologiska mandat. Det är symboliskt viktigt för Biden att hans seger inte kom genom att försöka blidka konservativa arbetarmän. Biden tog i stället avstånd från främlingsfientliga utspel och försökte aldrig vinna tillbaka Trumps väljare genom att flörta med högerpopulism.

Stacey Abrams. Foto: Kevin Lowery

I början av valkampanjen besökte samtliga av Demokraternas kandidater New York Times ledarredaktion för utförliga intervjuer. Ledarsidan gick till slut ut med offentligt stöd för Amy Klobuchar och Elizabeth Warren. Men det var ändå Biden som stal showen. I hissen upp till New York Times redaktion träffade han en svart kvinna, Jacquelyn Brittany, som jobbade som säkerhetsvakt i byggnaden. Med av ren beundran klev hon fram till Biden och sade: ”Jag älskar dig, jag gör verkligen det”. De kramades om och tog en selfie tillsammans, som snart spreds på sociala medier.

Andra demokrater var mer populära hos New York Times ledarredaktion, men Biden var solklar favorit för den lågavlönade säkerhetsvakten. Det var just sådana väljare som avgjorde valet för Biden.