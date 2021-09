Svek, kuppförsök och mordhot – al-Assads kusin om spelet bakom den syriska makten

Det syriska presidentvalet den 26 maj i år möttes av kompakta fördömanden från omvärlden. Valet ansågs riggat för att den sittande presidenten Bashar al-Assad skulle få behålla sitt 21-åriga maktinnehav i ytterligare minst sju år.

Såväl EU som USA stämplade valet som varken fritt eller rättvist. Andra iakttagare talade om ”charader” och ”taskspeleri”.

Men den som gick kanske hårdast åt president al-Assad var hans egen kusin Firas al-Assad. I ett inlägg på Facebook kommenterade den 55-årige kusinen en pressbild där hans egen far, den 83-årige Rifaat al-Assad, lämnar sin valsedel på den syriska ambassaden i sin nuvarande hemstad Paris.

”Syriens slaktare under 1900-talet röstar på Syriens slaktare under 2000-talet”, skrev Firas al-Assad.

Firas al-Assad lever nu på hemlig ort. Foto: Privat

DN kontaktar Firas al-Assad via en krypterad chatt. Av säkerhetsskäl vill han inte tala om var i världen han befinner sig.

– Mitt inlägg blev viralt på sociala medier och det spreds av syrier i exil. Jag vet också att detta inlägg chockade al-Assadklanen ännu mer än den kritik jag levererat tidigare, säger Firas al-Assad till DN.

Hans halvbror Duraid al-Assad hotade honom i ett offentligt inlägg på Facebook: ”Du gräver din grav med dina egna händer”.

Men vem är Firas al-Assad, mannen som uppenbarligen är beredd att kritisera Bashar al-Assad och kretsen kring honom, trots att det innebär hat och även mordhot från släkten?

Rifaat al-Assad tillsammans med sin bror, Syriens dåvarande president Hafez al-Assad, 1984. Foto: Handout/Lehtikuva

Hans far Rifaat al-Assad är yngre bror till Hafez al-Assad, Bashar al-Assads far som var Syriens president 1971–2000. Rifaat al-Assad var länge sin brors högra hand. Han utsågs till vicepresident och förde under 1970- och 1980-talen befäl över de så kallade försvarsbrigaderna, presidentens specialstyrkor för vilket inget uppdrag var för blodigt eller smutsigt.

– Alla i min närhet var stolta över (den syriska) regimens förtryck av sina meningsmotståndare. Min far var en skrämmande person, ett monster, både hemma och i sitt ämbete. Kretsen kring honom såg dock upp till honom som om han var en profet eller en helig man, konstaterar Firas al-Assad.

Han berättar att han led av pappans olika ansikten: tyrann hemma och samtidigt dyrkad av många syrier.

– Men samtidigt visste jag ju inte om något annat, jag trodde att det var så en pappa skulle vara.

Firas far Rifaat al-Assad har sexton barn. Firas är hans son från första äktenskapet med Amirah al-Assad som är dotter till Rifaats farbror Aziz al-Assad. De gifte sig 1955. Amirah al-Assad var således Rifaat al-Assads kusin.

Rifaat al-Assad var polygamist – han var officiellt gift med fyra kvinnor på samma gång. Dessutom hade han otaliga förbindelser vid sidan om sina äktenskap, eller som sonen Firas konstaterar:

– Pappa brukade se alla Syriens kvinnor som sina egna.

Firas al-Assad och hans mor Amira al-Assad. Bilden togs under 1980-talet i Genève i Schweiz. Foto: Privat

Firas al-Assads mor var aldrig lycklig i äktenskapet, menar Firas. Vilket präglade hans egen barndom.

– Under min uppväxt såg jag min mamma gråta varje dag. Min far brukade slå henne med en käpp. När jag försökte försvara mamma slog han mig istället, minns Firas al-Assad.

– Mitt förhållande till pappa var samma relation som den kidnappade har till sin kidnappare eller fången till fångvaktaren.

Pappans våld inom hemmets fyra väggar är inte det enda som gjorde avtryck under uppväxtåren. Han hörde ofta hur fadern och hans underordnade officerare förföljde och bestraffade alla som sade emot.

När Firas al-Assad var tonåring utsattes hans farbror, president Hafez al-Assad, för ett attentat i Damaskus den 26 juni 1980. En dag senare kom hämnden.

Firas al-Assad som ung. Foto: Privat

Presidentens bror Rifaat al-Assad lät sina försvarsbrigader åka till Palmyrafängelset i den syriska öknen och under ett dygn avrätta mer än 1 000 politiska fångar. De flesta av dem tillhörde Muslimska brödraskapet, rörelsen som anklagades för att ligga bakom attentatet. Det som inträffade vid Palmyrafängelset anses vara en av de viktigaste politiska händelserna i Syriens moderna historia.

– Jag hörde talas om det från många officerare, och även från min far, berättar Firas al-Assad.

Han hade svårt att förstå hur de kunde tala så obesvärat om blodbadet, som om de hade utfört en patriotisk plikt eller en rättfärdig moralisk handling.

Två år efter mordförsöket, i februari 1982, genomförde al-Assads armé en 27 dagar lång offensiv mot staden Hama. Mellan 20.000 och 40.000 människor dödades - någon officiell siffra har aldrig presenterats.

Massmorden i Hama beskrivs i dag som en av blodigaste attackerna som en arabisk regering begått mot sitt eget folk. Rifaat al-Assad och hans styrkor hade en ledande roll. Enligt sonen Firas motiverade fadern massakern med att ”vi (al-Assadklanen) är makthavare, och dessa människor stod upp mot oss. Så de behövde betala priset.”

”Ett monster, både hemma och i sitt ämbete.” Så beskrivs Syriens president Bashar al-Assads farbror, Rifaat al-Assad, 83, av sin son i en exklusiv intervju med DN. Foto: Michel Euler/AP

Men drygt ett år senare spände Rifaat al-Assad bågen för högt. När storebrodern Hafez drabbades av en hjärtattack i november 1983 försökte Rifaat genomföra en militärkupp. Men kuppförsöket misslyckades. När Hafez al-Assad återhämtat sig tvingade han sin bror i landsflykt. Rifaat al-Assad lämnade Syrien för Europa.

Som kompensation fick han 200 miljoner dollar som fördes över från den syriska centralbanken till Rifaat al-Assads konto i en schweizisk bank. Dessutom tog han med sig över 100 miljoner dollar i kontanter när han lämnade Damaskus.

I sin nya tillvaro byggde Rifaat al-Assad upp ett fastighetsimperium som i dag uppskattas vara värt cirka 800 miljoner euro, med tillgångar i bland annat Spanien, Frankrike och Storbritannien. Företaget drivs med hjälp av barnen.

Firas al-Assad (i mitten) och hans två bröder: Siwar (vänster) och Ali (höger) 1993. Foto: Privat

Firas al-Assad tvingades vara kvar i pappans krets i ytterligare 14 år. Han hade ständiga tankar på att bryta upp, men säger att han inte vågade. Framför allt var han rädd för pappans upprepade hot att skada sin första hustru, Firas mor.

Men en junidag 1998 ställdes allt på sin spets. Rifaat al-Assad beordrade sin livvakt att sätta en pistol mot sonens huvud och skjuta honom. Fadern ansåg att sonen utmanat och provocerat honom en gång för mycket.

Firas al-Assad har berättat om händelsen på sin Facebooksida:

”Fars livvakter grep mig i mitt hus i Genève i Schweiz. Jag torterades med en elpistol och blev slagen och sparkad. Min far skrek hysteriskt och beordrade sina män att bära mig till bilen. Där skulle jag dödas. Sedan skulle min döda kropp kastas i en sjö som ligger ungefär hundra meter från huset.

Firas al-Assad sitter längst till höger i bild, bredvid sin far Rifaat al-Assad. Foto: Privat

Jag kallade min pappa för feg, så han fortsatte att misshandla mig. Han började sparka mig hårt samtidigt som han kallade mig ”hund” och ”svin”. Min mun blödde kraftigt och mina ögon var nästan igenmurade med blod.

Jag tänkte mig att han kanske skulle nöja sig med misshandeln och avstå från att döda mig. Men han ropade till en av sina män: 'Döda honom här!'.

Livvakten satte pistolen mot mitt huvud efter att han laddat den med ett skott. Han tittade på min pappa, befälhavaren, och väntade på den slutliga ordern.”

Men i sista stund ingrep Rifaat al-Assads hustru Rajaa Barakat. Hon var rädd för att någon i familjen skulle anklagas för mordet, enligt Firas.

Firas al-Assad och hans far Rifaat al-Assad. Foto: Privat

Firas al-Assad berättar för DN att han inte anmälde sin far till polisen eftersom han inte ville provocera pappan att fortsätta förfölja honom. Han ville bara ge sig iväg och få ett slut på 32 år av ständig terror.

– Det var den viktigaste vändpunkten i mitt liv. Nu hoppades jag på ett helt nytt liv som inte har några likheter med mitt tidigare.

– Nu när jag tänker på den där tiden inser jag att jag tagit psykisk skada. Jag var väldigt inåtvänd och pratade ibland med mig själv i natten.

Från den dagen bröt Firas al-Assad slutligen med sin familj. Han har börjat ett nytt liv med hustru och fyra barn.

Firas al-Assad med sin fru och fyra barn. Av säkerhetsskäl vill al-Assad inte tala om var i världen de befinner sig. Foto: Privat

De två yngsta är flickor och går i skolan. De två äldsta, sönerna, studerar till läkare respektive ingenjör.

När president Bashar al-Assad år 2011 svarade med våld mot de demonstranter som protesterade mot regimen, kritiserade Firas al-Assad sin kusin på sociala medier. Men kritiken var vag och indirekt.

Efterhand har hans kritik blivit hårdare och tydligare. Vilket utsatt honom för hot och hat av släkten.

– Jag kunde inte hålla tyst om deras brott, säger han.

Firas al-Assad säger att han sedan sex år lever han med ständiga hot.

– Jag ångrar inte min inställning till min far och de andra brottslingarna inom al-Assadklanen och regimen. Det är känslomässigt utmattande att hela tiden stå upp mot min far och mina bröder. Men jag vill att kommande syriska generationer ska läsa den sanna historien, säger han.

Firas al-Assads familj Foto: Firas al-Assads privata

Hur livnär sig Firas al-Assad? Det vill han inte berätta om, mer än att både han och hustrun har jobb.

Firas al-Assad, liksom många andra syrier, ser Rifaat al-Assad som en av grundarna av denna regim som ”ledde Syrien till helvetet”.

– Det betyder mycket för mig när tusentals syrier säger: ”Vi är din familj och vi är dina bröder”, säger Firas al-Assad.

Det är första gången som en medlem i al-Assadklanen attackerar familjen så öppet. Detta uppmärksammas stort i Syrien. Många ser Firas al-Assad som en hjälte och uppmanar honom att avslöja klanens alla hemligheter.

Firat al-Assad förnekar att han är förmögen. Foto: Privat

Men andra är mer kritiska. Det är ju syriernas plundrade pengar som gjort det möjligt för Firas al-Assad att resa och bo i Europa, säger kritikerkören. Men Firas al-Assad förnekar att han är förmögen.

– Vi bor i en hyrd lägenhet och jag kör en bil som är över tio år gammal.

År 2019 avled Firas al-Assads mor, Rifaats första fru, i Syrien. Firas al-Assad vågade inte åka till begravningen eftersom han riskerade att fängslas eller dödas.

Firas al-Assad tror inte att Syrien kommer att bli demokratiskt under hans livstid. Men han är stolt över att han, som han säger, ”är en bruten länk i den kriminella kedjan”.

– Jag vill att mina barn ska tillhöra mänskligheten och inte dess fiender.

al-Assadklanen Familjen som hållit sig kvar vid makten i 51 år Grafik: Elin Lindwall Foto: Privat från Firas al-Assad, Norman Sagansky, TASS, Syrian Presidency/REX, wikimedia

