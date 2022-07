Svenska Christian i brandhärjade Spanien: ”Som rena helvetet ”

Hundratals personer har dött i eldsvådorna som rasar i Sydeuropa och varje liten gnista kan skapa en skogsbrand. Marken är så torr att varje buske eller tall kan bli bränsle åt lågorna. De kraftiga vindarna gör att elden sprider sig snabbt och brandkåren brottas med ett omöjligt uppdrag, skriver den spanska tidningen El País. I Spanien har det uppmätts rekordhöga 45,7 grader på vissa håll under veckan.

Under söndagen fortsatte värmeböljan med temperaturer på 42 grader på flera håll framför allt i norra Spanien som exempelvis La Rioja och Aragonien. Tusentals har blivit evakuerade från sina hus, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Svenske Christian Körberg bor i den spanska staden Mijas Pueblo i Malagaprovinsen, där många svenskar har sin tillflyktsort under sommarmånaderna. Han var en av de första som såg när en skogsbrand bröt ut på berget Sierra de Mijas under lördagen.

– Jag stannade till i en park under min morgonpromenad, då såg jag lågorna. De spred sig otroligt fort, säger Christian Körberg.

– Det sade bara boom. Lågorna slog upp, säkert 50 meter höga, säger Christian Körberg.

Han såg berget fångas i eldstormen i realtid.

– På en knapp halvtimme hade lågorna spridit sig en halvmil norrut – de starka vindarna och den torra barrskogen i kombination är recept för en katastrof. Det såg ut som rena helvetet.

Tusentals människor fick evakueras från städerna i vindriktningen. Mijas Pueblo klarade sig. Men rökpelarna steg på söndagen fortfarande från berget medan helikoptrar och flygplan passerade över staden när de hämtade vatten från medelhavet.

– Många spanjorer är vana vid bränderna. Även de svenskar som bott här en längre tid. Men det finns absolut de som börjar fundera på att omlokalisera sig, säger Christian Körberg.

En annan svensk som bor i grannkommunen Marbella, 30 kilometer från Sierra de Mijas, är Mats Sjöberg, chefredaktör för tidningen Svenska Magasinet.

– Jag kunde se ett jättelikt svart moln som täckte himlen för oss. Vilken jävla eldsvåda, säger Mats Sjöberg.

Även han brukar vandra i skogarna på berget.

Svenske Mats Sjöberg som bosatt sig i Spanien vandrade ofta på berget innan det fattade eld. Foto: Privat

– Nu har de skövlats av lågorna. Det är tragiskt för Mijasberget är ett fantastiskt naturområde. Det kommer ta åratal att få tillbaka skogen, säger han.

Många svenskar har bosatt sig på den spanska landsbygden under pandemin. Men den trenden riskerar att brytas av skogsbränderna, tror Mats Sjöberg.

– Det är en ny generation av monsterbränder – i fjol såg vi också flera bränder i södra Spanien. Det kommer göra att färre lockas till att bo här, säger han.

Bränder har även brutit ut i de spanska regionerna Castilla ý Léon och Galicien, norr om huvudstaden Madrid, skriver tidningen El País. Även Monfrague väster om huvudstaden plågas av eldsvådor.

I Portugal är det ännu värre. Där har man haft extremtorka i 96 procent av landet sedan månadsskiftet juni-juli. Redan innan den senaste värmeböljan svepte in över kontinenten.

Värmen har gjort att 659 personer hittills har avlidit i landet. Dessutom dog en räddningsarbetare när ett vattenbombande flygplan kraschade under en räddningsinsats. Som varmast i Portugal nådde temperaturen 47 grader i veckan i vissa regioner, de högsta temperaturerna sedan värmeböljan 2017. Hittills i juli har skogsbränderna skövlat 30 000 hektar skog. Bränderna i Portugal är nu under kontroll, rapporterar BBC News.

I södra Frankrike mättes rekordhöga 41 graders värme på söndagen och torkan gör att risken för skogsbränder är rekordhög.

Mot en särskilt svår eldsvåda i närheten av staden Marseille i departementet Bouches-du-Rhône förbereder sig över tusen brandmän för en ”säsong i helvetet”, skriver tidningen Le Monde. I området finns många naturreservat och andra grönområden som ligger i riskzonen. Nya eldsvådor uppstod under lördagskvällen och på söndagen behövde brandkårens styrkor dela upp sig för att bekämpa dem samtidigt.

I departementet Gironde har landarealer motsvarande 40 000 fotbollsplaner brunnit upp och bränderna är fortfarande inte under kontroll. 14 000 människor har evakuerats under helgen och värmen fortsätter in i nästa vecka, skriver Le Monde.

I Storbritannien väntas rekordhöga temperaturer i början av veckan. Regeringen råder Londons befolkning att arbeta hemifrån de kommande dagarna, efter ett krismöte på lördagen, skriver tidningen The Telegraph.

